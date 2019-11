Corredores de transporte em obras ficam em meia pista nesta terça-feira, dia 5

05/11/19 - 06:00:06

Executadas pela Prefeitura de Aracaju, as obras de recuperação das vias que compõem os corredores Beira Mar, Augusto Franco e Centro/Jardins, e o recapeamento da avenida Francisco Porto, terão sequência nesta terça-feira, dia 5.

No corredor Centro/Jardins, as frentes de trabalho atuarão na rua Itabaiana, no trecho entre a rua Campos e a Travessa José de Faro. E na quarta, dia 6, entre a Barão de Maruim e rua Estância e na rua Capela, no trecho entre a rua Divina Pastora e a Itaporanga. A SMTT recomenda a utilização das ruas Arauá e Santa Luzia e a avenida Pedro Calazans como rotas alternativas.

Para garantir a normalidade nos trabalhos e evitar transtornos aos condutores, os agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estarão nos locais em obras das 5h às 17h. Durante os serviços, recomenda-se que os motoristas evitem estacionar nas vias onde há frente de trabalho, a fim de não comprometer o cronograma das ações ou prejudicar o tráfego.

Corredor Beira Mar

Na avenida Beira Mar, onde a obra se aproxima da fase de conclusão, o trecho da via compreendido entre o cruzamento com a avenida Murilo Dantas e o antigo Palácio de Veraneio fica em meia pista, nos próximos 30 dias, no sentido Sul (Centro/praias).

Para evitar congestionamentos na avenida, a SMTT recomenda aos condutores o uso de rotas alternativas, a exemplo das avenidas José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg), Mário Jorge de Menezes e Delmiro Gouveia.

Corredor Augusto Franco

A obra de revitalização do corredor de transportes Augusto Franco continua sem alterar o trânsito na região. O serviço permanece concentrado na ciclovia – na parte central da via – do trecho entre o Colégio Estadual Professor João Costa e a avenida Edézio Vieira de Melo, mais conhecida como Explosão. Em alguns momentos, há descarga de material para a obra e o trânsito pode ficar lento.

Francisco Porto

Nesta avenida, o recapeamento chega à fase final. Nesta terça, dia 5, o trabalho será realizado no trecho entre a avenida Pedro Paes Azevedo e o viaduto que interliga a Francisco Porto com a avenida Gonçalo Rollemberg Leite (Nova Saneamento).