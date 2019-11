CREDENCIAMENTO PARA AGÊNCIAS RECEBEREM TURISTAS CHINESES ESTÁ ABERTO

Segundo o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, o turista chinês é o que mais viaja pelo mundo, e o Brasil precisa receber mais visitantes do país. “Precisamos aprimorar os nossos serviços para despertar cada vez mais o interesse deles pelo destino Brasil. Essa chamada pública vem para isso, para tornar a experiência desses visitantes inesquecível”, afirmou.

O resultado será publicado no dia , no Diário Oficial da União (DOU) e no site do ministério.