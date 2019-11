DEPUTADO ALERTA SOBRE DÍVIDAS DO GOVERNO NO SISTEMA PRISIONAL EM SERGIPE

05/11/19 - 16:41:29

Na manhã desta terça-feira, 5, o deputado estadual Gilmar Carvalho usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe para fazer um alerta com relação ao sistema prisional sergipano.

De acordo com o parlamentar, já se tornou comum o pagamento em atraso dos débitos feitos pelo Estado junto a fornecedores e que Sergipe está perto de uma catástrofe no sistema prisional.

“Por não receber em dia, o que em Sergipe já é natural onde o governo paga as empresas como se estivesse fazendo um grande favor (que não estou defendendo a terceirização do sistema, a empresa Reviver, que trabalha com seus funcionários em presídios aqui em Sergipe, por meio da sua direção, decidiu ontem dar aviso prévio a todos os seus empregados, o que se consumado causará uma verdadeira catástrofe no sistema prisional de Sergipe”, informou.

O parlamentar cobrou a intervenção do governo e a negociação dos débitos a fim de evitar um problema ainda mais agravado. “Por aviso prévio, nós temos o prazo de trinta dias. Espera-se que o governo do estado chame a direção da empresa e, pelo menos, negocie o pagamento de sua dívida para evitar essa catástrofe”, completou.

Por Rafael Almeida