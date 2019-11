DNIT realiza vistoria em dispositivo para travessia de pedestres e veículos

05/11/19 - 10:21:50

A instalação de dispositivos de travessia voltados para pedestres tem como principal objetivo complementar a segurança na travessia e ainda integrar a rodovia ao espaço urbano. A estrutura vai estar abaixo da rodovia BR-101, em trecho com adequação aos novos padrões da duplicação já em andamento.

Trata-se de um dispositivo do tipo Tunnel Liner que está sendo implantado sob a rodovia através do método não destrutivo, sem interromper o tráfego e sem interferir na pavimentação, onde servirá como passagem inferior para pedestres e veículos de tração animal para a Comunidade Quilombola Patioba, localizada município de Japaratuba no km 52 da BR-101/SE.

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) por meio de ações realizadas pela Gestora Ambiental BR-101PE/AL/SE/BA dispõe de canais de comunicação voltados aos usuários e comunidades lindeiras à BR-101, onde estão sendo realizadas as obras de duplicação, entre eles: o site (www.br101nordeste.com), que contém informações sobre o andamento das obras e demais informações correspondentes, a ouvidoria telefônica (0800 6070 101), canal para esclarecimento de dúvidas, reclamações e elogios, e urnas ouvidoras instaladas em pontos estratégicos nos lotes que se encontram em obras.

Fonte e foto assessoria