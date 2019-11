Dois jovens baianos são executados a tiros dentro de residência no Conjunto Jardim

05/11/19 - 07:28:09

Um crime ocorrido na noite desta segunda-feira (04) assustou os moradores do Loteamento Rosa de Maio, no Conjunto Jardim, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo informações passadas pela polícia militar, dois jovens baianos, de Alagoinhas (BA), foram executados a tiros dentro da residência onde o casal morava.

A polícia já iniciou as investigações e o caso pode estar relacionado com o tráfico de drogas em outra localidade, já que o casal residia no local há cerca de 8 meses.

Os corpos foram recolhidos e permanecem no Instituto Médico Legal (IML).

Quem tiver alguma informação pode entrar em contato através do 190 ou 181.