Dr. Gonzaga fala sobre novembro azul e faz alerta sobre doenças cardiovasculares

05/11/19 - 13:29:18

Em seu primeiro pronunciamento do mês de novembro, o vereador Dr. Gonzaga (MDB) lembrou a importância da campanha Novembro Azul, que tem como objetivo conscientizar a população masculina sobre a necessidade de prevenir o câncer de próstata, mas também enfatizou outras doenças que afetam a saúde do homem, como é o caso das doenças cardiovasculares.

“Claro que é importante esclarecer, sensibilizar e incentivar a população masculina sobre a necessidade de realizar periodicamente os exames de detecção precoce do câncer de próstata”, disse o parlamentar, informando que quando a doença é diagnosticada na sua fase inicial, tem muita chance de sucesso no tratamento.

Dr. Gonzaga acrescentou que é imprescindível que os homens deixem o medo, a vergonha e o preconceito de lado e realizem os exames de sangue e de toque de forma rotineira.

Embora esse seja o foco da campanha, o vereador aproveitou a oportunidade de falar sobre a saúde do homem para alertar a população masculina sobre outros males, que estão matando mais do que os cânceres, e citou as doenças cardiovasculares, que são o principal motivo de mortes no mundo todo, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Os homens são as principais vítimas das mortes por infartos e AVC que ocorrem no Brasil, que tem como principais fatores de risco o colesterol elevado, hipertensão, sedentarismo, obesidade, diabetes, tabagismo e álcool em excesso”, enfatizou.

Dr. Gonzaga, que é médico, disse que este mês de novembro representa mais do que uma campanha sobre câncer, mas uma oportunidade de reflexão sobre a saúde masculina e uma forma de conscientizar sobre a importância de se fazer prevenção e acompanhamento constante para evitar que as doenças se agravem e matem cada vez mais.

Foto Gilton Rosas

Por Evanice Filha