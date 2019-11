FRENTE UNIFICADA DE SERGIPE DIZ QUE RECOLHEU 1210 TONELADAS DE ÓLEO

Os órgãos públicos que fazem a Frente Unificada de Sergipe informam à população que já foram recolhidas 1210 toneladas de resíduos (óleo + areia) das áreas afetadas pela substância em Sergipe. O trabalho de monitoramento e limpeza continua sendo realizado em praias, rios e manguezais, mas a quantidade de óleo diminuiu consideravelmente aqui no Estado.

A aeronave do Ibama realizou, na manhã de hoje, um sobrevoo no litoral sergipano com técnicos do Ibama, ICMBio e Marinha para monitoramento dessas áreas. O foco foi a região da foz do Rio São Francisco.

A equipe composta por profissionais da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Secretaria do Estado da Agricultura (Seagri), com o apoio da Marinha do Brasil, iniciaram a coleta de amostras de água e sedimento em dois municípios sergipanos: na praia do Viral, em Aracaju e no Rio Vaza Barris, nas proximidades da ponte Joel Silveira, limite com o município de Itaporanga D’Ajuda, onde está sendo feita a coleta também na Ilha Men de Sá. O trabalho de coleta de material para análise se estenderá posteriormente também para a fauna. As análises químicas vão servir para mensurar quanto o óleo contribuiu para o aumento das substâncias químicas no meio ambiente. As coletas seguirão até o dia 8 de novembro.

Já a equipe de limpeza do Prevfogo continua concentrando esforços na Reserva Biológica Santa Isabel, no município de Pirambu, por causa do período de desova das tartarugas, sob a coordenação do ICMbio. O Peixe boi Astro continua sendo monitorado pelas equipes da Fundação Mamíferos Aquáticos.

Orientações gerais:

Os voluntários não devem descartar o óleo recolhido em lixo comum. O local indicado para o descarte é o Ecoponto da Petrobras, no final da Passarela do Caranguejo, no bairro Atalaia, Zona Sul de Aracaju. Posteriormente os resíduos serão encaminhados para armazenamento temporário no Pólo de Gerenciamento de Resíduos Perigosos da Petrobras, em Carmópolis, onde aguardam a destinação final ambientalmente correta; Se houver contato com a substância e aparecendo reações adversas, procurar atendimento médico; Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como luvas impermeáveis (preferencialmente PVC), calçados fechados, máscaras e protetor solar; Não reutilização o material coletado; Na retirada do material dos locais atingidos, realizar raspagem superficial e a remoção de areia oleada. Após a remoção, o material é guardado em big-bags, bolsas impermeáveis, apropriadas para esse tipo de resíduo e as bolsas deverão ser encaminhadas para locais adequados, citados acima.

Frente Unificada de Sergipe: Marinha do Brasil, Ibama, Adema, Defesa Civil Nacional e Estadual, ICMBio, Superintendência do Patrimônio da União-SPU, Fundação Mamíferos Aquáticos, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracaju – Sema, Universidade Federal de Sergipe e Prefeitura Municipal da Barra dos Coqueiros.

