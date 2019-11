ENCONTRO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PROSSEGUE NESTA TERÇA-FEIRA

05/11/19 - 05:45:22

Aconteceu nesta segunda-feira (4), a abertura do XXIX Encontro Nacional dos Conselheiros Municipais de Educação, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju. O encontro é promovido pela União Nacional dos Conselheiros de Educação (UNCME). Nesta terça-feira, entre os palestrantes, estará a governador do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra.

O intuito do evento é aprimorar a atuação dos conselheiros no trabalho de fiscalização e acompanhamento da utilização dos recursos públicos nas redes públicas de ensino em seus respectivos estados, a fim de elaborar um plano unificado de excelência educacional no Brasil.

Na oportunidade, ocorreu o lançamento da Cartilha dos Conselhos Municipais de Educação e do Curso na modalidade Educação à Distância: Fortalecimento da Gestão Democrática, que foram apresentados aos participantes.

Segundo o presidente nacional da UNCEME, professor Humberto Gozanga, o Encontro Nacional é importante para debater e encorajar pautas nacionais sobre educação. “É imprescindível o diálogo entre todas as diretrizes da UNCME, para ponderar temáticas nacionais, relativas ao ensino público, a exemplo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), A lei atual prevê o fim do fundo em 2020 e, por isso, o Congresso discute um novo formato. Estabelecemos um diálogo muito abrangente sobre esse tema tão importante”, afirmou o presidente da UNCME.

O senador Flávio Arns intermediou o tema, durante palestra primordial ao debate dos recursos do Fundeb para 2020. “É necessário que o Fundeb deixe de ser uma política temporária e entre definitivamente na Constituição, assim será possível aumentar gradativamente os recursos investidos, em detrimento da boa educação “, explanou Arns.

Representantes de órgãos como o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) e a Controladoria Geral da União (CGU) assinaram convênios para aprimorar a atuação dos Conselhos em todo o país. “Iremos trabalhar com a coordenação da educação, para fiscalizar, juntamente de especialistas capacitados, para o efetivo desenvolvimento positivo do ensino básico, no estado de Sergipe”, afirmou a conselheira do TCE /SE, Suzana Azevedo.

O último dia do XXIX Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, ocorrerá nesta terça-feira, 5. Entre os participantes a governador do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Confira a programação:

8h – Recepção e Credenciamento – Apresentação Cultural

8h às 12h – Conselho Pleno – Processo Eleitoral

9h às 10h30

MESA 6 – GESTÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

PMC – Prefeita de Capela, Silvany Mamlak

CNTE – Presidente Heleno Araújo

Convidado Especial Escritor João Monlevade

10h30 às 12h00 Palestra – O FUNDEB Permanente e a Educação Nacional

Governadora do Rio Grande do Norte (RN) Professora Fátima Bezerra

12h00 às 14h00 Almoço Livre

14h00 às 17h00 MESA 7 – DIREITO A EDUCAÇÃO – ACESSO, QUALIDADE E FUNCIONAMENTO

UNICEF – Gestor Ítalo Dutra

CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO DA EDUCAÇÃO – Coordenador Daniel Cara

AÇÃO EDUCATIVA – Coordenadora Denise Carreira

DE OLHO NOS PLANOS – Coordenadora Claudia Bandeira

17h00 às 18h30 MOMENTO UNCME

PRESTAÇÃO DE CONTAS.

DIVULGAÇÃO DA CARTA DE ARACAJU.

RESULTADO DO PROCESSO ELEITORAL.

POSSE DA DIRETORIA NACIONAL.

18h30 ENCERRAMENTO

