Estudantes, professores e escolas podem se inscrever na Semana Global

Com o objetivo de capacitar, inspirar e conectar jovens e adultos, o evento pretende aproximar instituições e pessoas que fomentem um ambiente empreendedor no Brasil e no mundo

Com o tema Empreender é viver o futuro hoje, acontecerá entre os dias 18 a 24 de novembro a Semana Global do Empreendedorismo (SGE), um movimento global que acredita no propósito do empreendedorismo como motor para o desenvolvimento econômico social e para transformar realidades. Com o objetivo de capacitar, inspirar e conectar jovens e adultos, o evento pretende aproximar instituições e pessoas que fomentem um ambiente empreendedor no Brasil e no mundo.

Este ano, os participantes são convidados a refletir sobre o empreendedorismo do futuro, pensando modelos de negócios diferentes, como obter boas ideias e colocá-las em prática para transformar o mundo em um lugar melhor. O evento é organizado pelo Conselho do SGE, que também coordena o movimento, e as atividades são de formas presencial e online.

Em Sergipe, as atividades serão realizadas em parceria com o Sebrae e algumas ações ocorrerão nos polos da Universidade Federal de Sergipe, em Nossa Senhora da Glória, Lagarto, Itabaiana e São Cristóvão, entre as quais palestras onlines, oficinas presenciais nas áreas de finanças, comunicação, inovação, gestão, criatividade, liderança e outras. Para participar, o interessado deverá cadastrar a atividade que deseja realizar ou acessar a agenda para participar, através deste endereço eletrônico.

Empreendedorismo na rede estadual

Adotado como um dos eixos estruturantes da Base Nacional Comum Curricular, a Educação Empreendedora está sendo implementada nas escolas brasileiras com a finalidade de colaborar para o desenvolvimento integral dos jovens que estudam o Ensino Médio. Desse modo, os estudantes poderão se aprofundar no conhecimento do mundo do trabalho e da gestão de empreendimentos, no âmbito do mercado de trabalho, mas também das transformações sociais suscitadas e aplicadas na realidade onde vivem.

Foi nessa perspectiva que os alunos do Colégio Estadual Secretário Francisco Rosa dos Santos, localizado em Aracaju, alcançaram o primeiro lugar na categoria Ensino Médio, do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora. A prática intitulada Mãos realizando sonhos teve a orientação da professora Beijanivy Ferreira da Cunha Abadia.