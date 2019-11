Fábio Meireles destaca importância da campanha Novembro Azul

05/11/19 - 13:01:58

Ao destacar a importância da Campanha Novembro Azul, o vereador Fábio Meireles ressaltou que, de acordo com os números, os homens morrem mais que as mulheres. Um dos fatores é, justamente, a resistência dele em ir consultar um médico e realizar exames que podem identificar uma série de doenças que, quando descobertas em tempo hábil, são mais fáceis de tratar e curar.

“O cuidado com a saúde do homem em todas as fases da vida e de forma integral é o foco da campanha Novembro Azul deste ano”, disse o vereador, ao citar dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), segundo os quais, no Brasil uma média de 40 homens morrem vítimas de câncer de próstata, por dia. “É um número assustador e que nos faz refletir sobre a necessidade de deixar o preconceito de lado e ir procurar um médico com regularidade para avaliar a saúde”, afirmou.

De acordo com a Sociedade de Urologia, aproximadamente três milhões vivem com a doença, sendo essa, a segunda maior causa de morte por câncer em homens no Brasil. “Segundo o Instituto Nacional do Câncer são estimados para este ano uma média de 69 mil novos casos. Então, não podemos nos descuidar e devemos estar atentos para que se tenha um diagnóstico precoce do câncer de próstata e, também, para a saúde de forma global”, advertiu Fábio.

Embora a recomendação para a visita ao médico seja a partir da puberdade, o parlamentar destacou que especialistas apontam que o início da avaliação do risco de câncer da próstata começa aos 50 anos. “Estudos mostram que negros, obesos mórbidos ou com parentes de primeiro grau com câncer de próstata devem começar aos 45 anos, pois são mais suscetíveis a ter a doença”, salientou.

Ele acrescentou que os exames da próstata, resumem-se a uma avaliação do risco pelo urologista, seguida pelo toque retal e a dosagem de PSA. “Precisamos ter a consciência de que é preciso também fazer um check-up geral”, disse, observando que as mulheres culturalmente têm muito mais cuidado com a saúde.

