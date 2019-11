FF Libertadores: FF Cobreloa vence e garante vaga na semifinal

05/11/19 - 11:02:53

Na FF Libertadores, mais um time garantiu vaga para a semifinal da competição. O FF Cobreloa venceu o FF Emelec por 3 a 1 e é o segundo time a assegurar a vaga na semifinal do torneio, ao lado do FF America de Cali. Os gols foram marcados por David Bruno, David Garcez e Fellipe Nunes. Alisson Imperador descontou para o FF Emelec.

Agora restam duas vagas e apenas mais uma rodada para o fim da primeira fase. FF Vélez, FF Barcelona, FF Emelec e FF Boca Juniors brigam para ver quem se classifica. A última rodada promete e nela, o FF Cobreloa enfrenta o FF America no duelo dos classificados no dia 14/11 às 20h40, no Clube de Engenharia, na Coroa do Meio. Já o FF Emelec duela com o FF Boca Juniors no mesmo dia às 19h.

Próximos jogos da FF Libertadores:

18ª rodada da 1ª divisão – 7/11 – Quinta-feira

Local: Clube de Engenharia (Coroa do Meio)

23h10 – FF Barcelona x FF Chapecoense

14/11 – Quinta-feira

19h00 – FF Emelec x FF Boca Juniors

19h50 – FF Once Caldas x FF Medelin

20h40 – FF America x FF Cobreloa

23h10 – FF Colo-Colo x FF Vélez

Classificação

1º – FF America de Cali – 34 pontos

2º – FF Cobreloa – 32 pontos

3º – FF Vélez – 26 pontos

4º – FF Barcelona de Guayaquil – 26 pontos

5º – FF Emelec – 24 pontos

6º – FF Boca Juniors – 23 pontos

7º – FF Chapecoense – 20 pontos

8º – FF Medellin – 20 pontos

9º – FF Colo-Colo – 17 pontos

10° – FF Once Caldas – 10 pontos

Fonte e foto FM Assessoria