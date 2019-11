GILMAR REQUER CPI PARA INVESTIGAR VAZAMENTO DE ÓLEO NO LITORAL

05/11/19 - 05:11:53

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) consciente dos problemas decorrentes do desastre ambiental ocasionado pelo vazamento de óleo na costa nordestina informou que protocolou o Requerimento Nº 1554/2019 para a formação de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a situação.

Gilmar coletará assinaturas nesta terça-feira, 5, dos parlamentares para a formação da CPI. Serão apuradas das responsabilidades e medidas tomadas pelos órgãos competentes, além de produzir medidas legislativas para melhorar a capacidade do estado em tomar ações que possam minimizar o impacto socioambiental decorrente do desastre.

“Amanhã nós vamos buscar/coletar as assinaturas necessárias para confirmar então a apresentação de proposta da CPI. Esta casa, muito presente em todos os problemas que Sergipe enfrenta em busca de solução, não pode ficar ausente. O governo federal, que nesse caso aqui é extremamente irresponsável, sobre dados oficiais, passou 41 dias para acionar o Plano Nacional de Contingência com as manchas de óleo esparramadas pelo litoral nordestino”, informou o deputado.

Atento às informações oficiais sobre o desastre, Gilmar informou ainda que em entrevista, o presidente Jair Bolsonaro informou que o desastre deverá ser ainda maior nos próximos dias. De acordo com o parlamentar, foi informado que a maior parte do óleo está no fundo do mar e ainda não chegou à costa, o que acontecerá nos próximos dias.

Por Rafael Almeida

Foto: Jadilson Simões