Goretti Reis participa de encontro do PSD Mulher Nacional em Aracaju

05/11/19 - 06:13:56

Na tarde desta segunda-feira, 4 de novembro, a vice-coordenadora do PSD Mulher em Sergipe, deputada estadual Goretti Reis participou do Encontro do Partido Social Democrático (PSD) Mulher Nacional que discutiu a participação feminina na política. A coordenadora do PSD Mulher nacional, Alda Marco Antônio e o presidente do PSD em Sergipe, deputado estadual Jeferson Andrade conduziram o encontro que reuniu um grande público feminino.

A importância do Encontro do PSD Mulher em Aracaju foi apresentada pela deputada Goreti Reis que ressaltou ser de extrema importância e necessidade. “É muito gratificante ter ao nosso lado nessa legislatura, a deputada Maisa Mitidieri, filha de Luiz Mitidieri, um homem de referência na política sergipana que tive a honra de conhecer e trabalhar na Assembleia. Também tenho essa referência em minha vida, que é meu pai, Artur Reis e sei da importância desse referencial, para nós mulheres. Pautamos nossas vidas na responsabilidade, no empenho e na determinação. Fazemos a diferença e buscamos nosso espaço. As mulheres precisam se unirem para que cada vez mais participem da política. Esse encontro é uma oportunidade ímpar de unificar os pensamentos das mulheres dentro do Partido. O fortalecimento da mulher na política é importante para a sociedade de modo geral. Assim caminharemos juntas para tornarmos uma sociedade mais democrática”, pontuou a parlamentar que ressaltou também a importante participação do advogado especialista na orientação jurídica para as eleições, Sérgio Victor e de Flávia Elaine que abordou o tema A Mulher na política.

Fonte e foto assessoria