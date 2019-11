HOMEM QUE CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO MORRE EM CONFRONTO COM A POLÍCIA

05/11/19 - 12:18:42

Ele foi encaminhado ao hospital mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito

Nesta segunda-feira, 04, uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar foi realizada na cidade de Carira com o objetivo de prender Maxciel Batista dos Santos, já condenado pelo crime de homicídio cometido no município no ano de 2016 e que cumpria a pena em regime aberto.

O homem era investigado por diversas ações criminosas na cidade, como tentativa de latrocínio, roubo, porte ilegal de arma de fogo. No último domingo, as Polícias Civil e Militar foram informadas de que ele estaria armado em um estabelecimento comercial e houve diligências para prendê-lo, porém sem êxito.

Em uma nova denúncia, foi informado que Maxciel e mais três indivíduos estariam armados e consumindo drogas em uma casa abandonada no povoado Lagoa Verde.

Com a chegada dos policiais no local, Maxciel fugiu e se escondeu no quintal de uma residência. Os policiais foram até o local e o suspeito entrou em confronto com os policiais. Foi prestado imediato socorro e o homem foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Fonte e foto SSP