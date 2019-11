Homens são presos com quase um kg de droga no estômago

05/11/19 - 17:14:08

Os chamados “body scan” flagram visitantes que tentam entrar com drogas e objetos proibidos nos presídios

Dois homens foram presos ao tentarem entrar no Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza, em Tobias Barreto. Os irmãos estavam com quase um quilo de drogas escondido no estômago. O fato aconteceu nesta terça-feira, 5, a droga foi flagrada pelos “body scan”, um escâner corporal que identifica drogas e outros objetos no momento em que visitantes entram nos presídios.

Micael da Silva Nunes e Ronielson da Silva Nunes iriam visitar outro irmão que estava na unidade prisional, Rosielison da Silva Nunes, preso por homicídio e porte ilegal de arma. Segundo informações do diretor do Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza (Premabas), José Raimundo de Santana, Micael teria ingerido 45 trouxas de maconha e quatro de cocaína, enquanto Rosielson teria ingerido 51 trouxas de maconha. Eles iriam levar a droga para o irmão Rosilielson.

No momento em que eles passaram pelo body scanner, foi detectada uma anormalidade nas imagens. Ao serem questionados pelo diretor José Raimundo, os dois confessaram a que estavam com o entorpecente e retiraram a droga.

Fonte e foto assessoria