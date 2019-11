HUs contarão com recurso extra de R$ 79,5 milhões; para Sergipe serão quase R$ 2 mi

05/11/19 - 14:10:37

O recurso pode ser usado para a produção de pesquisas e melhoraria da assistência em consultas, cirurgias e internações dos 48 hospitais universitários em todo país

Hospitais Universitários de 22 estados e do Distrito Federal contarão com recurso extra de R$ 79,5 milhões da terceira e última parcela anual, disponibilizada pelo Ministério da Saúde para melhoria dos atendimentos de saúde e para a reestruturação dos seus serviços. Ao todo, R$ 238,6 milhões foram repassados ao longo de 2019 para 48 hospitais universitários de todo o país. O recurso pode ser usado para auxiliar no funcionamento dos serviços de ensino (consultas, cirurgias e internações), comprar materiais médico-hospitalares como anestésicos, seringas e medicamentos, ou ainda em atividades vinculadas ao ensino, como pesquisa e extensão.

Nesta terceira e última parcela, na região Norte, quatro instituições receberão R$ 3,6 milhões. Na região Nordeste, R$ 28,3 milhões serão disponibilizados à 17 instituições. A região Centro-Oeste receberá R$ 9,5 milhões para cinco intuições. Já a região sudeste terá disponível, R$ 23,9 milhões, para 16 instituições de ensino e a região Sul, ficará com R$ 14 milhões para seis hospitais. Os valores foram publicados na portaria nº 2.788 do Diário Oficial da União.

Esses recursos fazem parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF). A iniciativa visa qualificar e ampliar cada vez mais a capacidade de atendimento dos hospitais universitários federais e leva em consideração as necessidades levantadas pelos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) nas esferas estaduais e municipais, em articulação com o Ministério da Educação que define os projetos a serem executados.

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

Instituído em 2010, o REHUF é uma iniciativa dos Ministérios da Saúde e Educação para auxiliar os hospitais universitários federais no planejamento de suas funções em relação ao ensino, pesquisa, extensão e assistência à saúde. Com isso, as universidades responsáveis por esses hospitais ganham maior capacidade orçamentária para estimular a oferta de ensino, pesquisa e atendimento de qualidade, conforme a necessidade e o planejamento da instituição. Inclusive, a verba pode ser usada para reformas e aquisição de materiais médico-hospitalares.

Os recursos são pagos pelo Ministério da Saúde para as instituições que comprovaram o cumprimento das metas de qualidade relacionadas ao porte e perfil de atendimento, como ampliação de consultas e exames, capacidade de gestão, desenvolvimento de pesquisa e ensino e integração à rede do SUS. Os pagamentos são efetuados pelo Fundo Nacional de Saúde conforme comprovação dos gastos.

RECURSO EXTRA PARA OBRAS

Outros R$ 68,8 milhões do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF) foram liberados pelo governo federal para investimento em obras, reestruturação e revitalização dos hospitais das universidades federais. O repasse financeiro, publicado no Diário Oficial da União (DOU) foi distribuído entre 28 hospitais universitário de 15 estados do país, contemplando todas as regiões.

Na região Norte, uma instituição teve o valor disponível de R$ 2,6 milhões. Na região Nordeste sete instituições receberam ao todo R$ 15,4 milhões. Já na região Sudeste foram 13 instituições e o valor total foi de R$ 27,9 milhões. A região Sul recebeu recursos para quatro instituições, totalizando R$ 11,2 milhões. Na região Centro-Oeste foram três instituições contempladas, que tiveram disponíveis o valor de R$11,3 milhões.

Repasse por Estado e Estabelecimento de Saúde

. UF MUNICÍPIO UNIVERSIDADE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE CUSTEIO . AL Maceió U FA L Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes 1.925.398,33 . AM Manaus U FA M Hospital Universitário Getúlio Vargas 1.221.097,30 . BA Salvador U F BA Hospital Universitário Prof. Edgard Santos 1.789.869,71 . BA Salvador U F BA Maternidade Climério de Oliveira 1.017.832,34 . CE Fortaleza U FC Hospital Universitário Walter Cantídio 1.820.869,88 . CE Fortaleza U FC Maternidade Escola Assis Chateaubriand 2.309.175,79 . DF Brasília UNB Hospital Universitário Brasília 2.077.550,34 . ES Vitória U F ES Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes 2.427.602,15 . GO Goiânia U FG Hospital das Clínicas de Goiás 2.355.544,90 . MA São Luis UFMA Hospital Universitário do Maranhão 4.111.982,11 . MG Belo Horizonte UFMG Hospital de Clínicas de Minas Gerais 3.831.270,45 . MG Juiz de Fora U FJ F Hospital Universitário de Juiz de Fora 911.859,16 . MG Uberaba UFTM Hospital de Clínicas do Triângulo Mineiro 2.217.764,58 . MG Uberlândia UFU Hospital de Clínicas de Uberlândia 3.799.484,80 . MS Campo Grande UFMS Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian 1.993.630,15 . MS Dourados U FG D Hospital Universitário da Grande Dourados 1.842.039,57 . MT Cuiabá UFMT Hospital Universitário Júlio Müller 1.268.607,51 . PA Belém UFPA Hospital Universitário João de Barros Barreto 1.470.578,95 . PA Belém UFPA Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza 407.968,51 . PB Cajazeiras U FCG Hospital Universitário Julio M. Bandeira de Melo 712.000,57 . PB Campina Grande U FCG Hospital Universitário Alcides Carneiro 1.378.200,98 . PB Joao Pessoa UFPB Hospital Universitário Lauro Wanderley 1.451.028,29 . PE Petrolina UNIVASF Hospital Universitário da UNIVASF 1.489.893,42 . PE Recife UFPE Hospital das Clínicas de Pernambuco 2.548.271,23 . PI Teresina UFPI Hospital Universitário do Piauí 1.400.060,97 . PR Curitiba UFPR Hospital de Clínicas do Paraná 4.408.217,82 . PR Curitiba UFPR Maternidade Victor Ferreira do Amaral 1.151.988,88 . RJ Niterói UFF Hospital Universitário Antônio Pedro 2.284.037,90 . RJ Rio de Janeiro UFRJ Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 1.792.722,60 . RJ Rio de Janeiro UFRJ Instituto de Neurologia Deolindo Couto 383.118,95 . RJ Rio de Janeiro UFRJ Instituto de Ginecologia 380.211,72 . RJ Rio de Janeiro UFRJ Instituto de Doenças do Tórax 497.276,59 . RJ Rio de Janeiro UFRJ Maternidade Escola da UFRJ 958.955,14 . RJ Rio de Janeiro UFRJ Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira 979.638,89 . RJ Rio de Janeiro UFRJ Hospital Escola São Francisco de Assis 427.372,58 . RJ Rio de Janeiro UFRJ Instituto de Psiquiatria 793.247,20 . RJ Rio de Janeiro UNIRIO Hospital Universitário Gaffrée e Guinle 1.501.473,88 . RN Natal UFRN Hospital Universitário Onofre Lopes 1.769.640,92 . RN Natal UFRN Maternidade Escola Januário Cicco 1.622.307,02 . RN Santa Cruz UFRN Hospital Universitário Ana Bezerra 1.174.647,64 . RS Pelotas UFPEL Hospital Escola da UFPel 1.270.075,62 . RS Rio Grande UFRG Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Júnior 1.925.093,62 . RS Santa Maria U FS M Hospital Universitário de Santa Maria 2.984.708,33 . SC Florianópolis U FS C Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago 2.267.576,28 . SE Aracaju U FS Hospital Universitário de Sergipe 843.755,51 . SE Lagarto U FS Hospital Universitário de Lagarto/SE 1.031.358,71 . SP São Carlos U FS C A R Hospital Escola de São Carlos 748.653,33 . TO Araguaína UFT Hospital de Doenças Tropicais do Tocantins 589.850,63 Total 79.565.511,75

Ministério da Saúde