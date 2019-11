Itabaiana é o primeiro município a ter água tratada com tecnologia ultravioleta

O município de Itabaiana, no agreste sergipano, é o primeiro do Estado a ter água tratada com tecnologia ultravioleta. O método, adotado pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) substitui o tradicional cloro e outros oxidantes comumente utilizados na desinfecção do líquido que chega às torneiras das residências e comércio.

“Os purificadores de água utilizam lâmpadas que emitem radiação UV atuando no DNA dos micro-organismos, impedindo-os de se reproduzirem e, assim, tornando-os incapazes de transmitir diversas doenças”, explica o diretor de Meio Ambiente e Expansão da Deso, José Gabriel Almeida de Campos, em entrevista a veículos de comunicação de Itabaiana.

A técnica, adianta Gabriel, não insere nada à água e nem altera suas características físico-químicas. Ele ressalta que com a nova rede de esgotamento sanitário, em construção através do Programa Águas de Sergipe, a cobertura de água tratada no município será expandida consideravelmente.

O diretor explica que, além do baixo custo, comparando-se a outros métodos de desinfecção e a não utilização de produtos químicos ou tóxicos, o tratamento ultravioleta possui as vantagens de ser ecologicamente correto, uma vez que não agride o meio ambiente e, também, não precisa de estocagem ou retenção por ser um tratamento imediato, que permite ser totalmente automatizado.

As intervenções custeadas pelo Banco Mundial, por meio do Programa Águas de Sergipe, também, incluem a reconfiguração da rede de drenagem das águas da chuva, que passarão a ser conduzidas por um sistema independente até o Açude da Marcela. “Os alagamentos rotineiros na parte central da cidade estão com os dias contados e a despoluição do açude também se tornará uma realidade”, destaca Gabriel, informando que a previsão de conclusão dos serviços é abril de 2020.

Fonte e foto assessoria