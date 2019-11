Juiz determina retorno de Ednaldo à Prefeitura de Canindé

05/11/19 - 18:12:36

A Justiça Eleitoral de Canindé do São Francisco determinou, no final da tarde desta terça-feira (05), o retorno de Ednaldo da Farmácia à Prefeitura Municipal de Canindé, por aceitar solicitação da Promotoria que solicitava a anulação da sessão que concedeu o impeachment e o afastou do mandato.

Houve erro regimental da Câmara Municipal de Canindé, porque a sessão para impeachment obriga que a votação seja aberta, e os vereadores afastaram Ednaldo em sessão fechada.

