MEGA-SENA ACUMULA E PRÓXIMO PRÊMIO DEVE PAGAR R$ 60 MILHÕES

05/11/19 - 05:17:35

As seis dezenas do Concurso 2.204 da Mega-Sena, sorteadas na noite desta segunda-feira (04), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve vencedores. O prêmio para o próximo concurso, que será sorteado na quarta-feira (6), está estimado em R$ 60 milhões.

Os números sorteados foram 01 – 28 – 29 – 32 – 35 – 56.

A quina teve 76 ganhadores que vão receber, cada um, R$ 45.148,15. Acertaram quatro números 5.847 apostadores, que receberão o prêmio individual de R$ 838,34.