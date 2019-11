MORADORES DO BAIRRO GRAGERU CLAMAM POR SEGURANÇA PÚBLICA

05/11/19 - 05:57:15

Moradores do Bairro Grageru estão reclamando pela falta de segurança pública na região, onde estão sendo constantes os assaltos, independente do horário ou do dia da semana.

São registrados roubos a estabelecimentos comerciais, furtos e roubos a pessoas, roubos de carro, como o que aconteceu recentemente em uma padaria localizada na avenida Marieta Leite, por volta das 18 horas, onde um casal parou seu carro e enquanto a esposa fazia compras, o marido esperou no carro, momento em que assaltantes agiram com emprego de arma de fogo, levando o carro do casal, deixando a todos perplexos.

Apesar de existirem duas delegacias e uma companhia no bairro Grageru, a criminalidade vem crescendo assustadoramente, o que tem deixado a população bastante apreensiva, chegando ao ponto de elementos utilizarem drogas livremente nas praças do conjunto sem serem sequer importunados.

Fonte blog Espaço Militar