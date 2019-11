Não seria inteligente

05/11/19 - 00:46:42

Diógenes Brayner – [email protected]

A partir de janeiro é que as conversas visando a formação de composições para disputar a Prefeitura de Aracaju começam a esquentar. Pega fogo mesmo só depois do carnaval. Há muita coisa a se definir em todos os lados. Sabe-se apenas que o prefeito Edvaldo Nogueira tentará a reeleição e pronto! A oposição, como um todo, não tem um único nome que ponha a cabeça de fora. As poucas lideranças estão encolhidas, analisam o momento e tenta uma rearrumação que se revela quase impossível.

Tem um nome que o eleitor lembra e se anima para vê-lo retornar ao embate: ex-deputado Valadares Filho (PSB). Nas eleições de 2016 e 2018 ele mostrou que chega perto. Foi ao segundo turno na disputa pela Prefeitura com Edvaldo Nogueira e perdeu por “um nariz”. Dois anos depois também esteve no segundo turno contra Belivaldo Chagas ao Governo do Estado e foi derrotado por um placar amplo. “Uma goleada”, em se tratando de futebol. Valadares não está parado, mas também não se expõe em excesso. Está tentando construir uma condição segura na oposição.

Há apenas um detalhe nisso: nas outras duas, Valadares Filho perdeu e retornou às suas atividades na Câmara Federal. Não tem mais isso. Se sofrer mais uma derrota volta para casa. Com a terceira tentativa sem êxito fica mais difícil recuperar, mesmo que tenha margem eleitoral para retornar à Câmara Federal. Embora isso agora seja outra história. Outro nome não surge com consistência. A vereadora Emília Corrêa (Patriotas) vem se revelando no chamado grupo da nova política. Mas ainda não empolga. Isso pode até ser bobagem, porque o sisudo delegado Alessandro Vieira (Cidadania) não criou nenhum auê e foi eleito.

Sinais de mudanças? Não! Muita sorte. Alessandro foi o segundo candidato de todos os que disputavam o Senado em 2018. Não deu outra: venceu e aparece bem na mídia com algumas ações no Congresso e esteve no alto mesmo como autor do pedido de CPI da Toga. Não conseguiu apoio dos colegas, mas foi um fato fora do rame-rame congressual, a tal ponto que despertou a imprensa para ele.

O Partido dos Trabalhadores pode ter ou não candidato próprio a prefeito. Ainda está bem dividido. O vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, está a todo vapor e vai à luta por seu objetivo. Mas, dentro da estrutura petista há quem pense em melhor estratégia para 2022. Se deixar o atual bloco por conta da Prefeitura, provavelmente não conseguirá uma aliança consistente para disputar o Governo, que é o projeto real do partido.

Um desarranjo em 2020 pode retroagir ao período anterior ao ex-governador Marcelo Deda, quando o PT exibia musculatura eleitoral, mas não tinha grupo para chegar ao Poder. Copiou Lula para subir a rampa do Planalto e uniu-se a partidos de tendências diversas para conseguir chegar ao Governo de Sergipe. Desfazer toda essa trajetória por algum tipo de capricho, não seria inteligente.

Reforma nos Estados

O governador Belivaldo Chagas reúne-se com colegas do Nordeste, amanhã, em Recife, para tratar sobre o projeto de reforma da Previdência dos Estados.

*** Será uma reunião intensa de todos os governadores do Nordeste para discutir como esses projetos de reforma serão elaborados na região.

*** Alguns governadores têm duvida quanto à aprovação da PEC paralela e vão atuar dentro de um entendimento ampo, inclusive porque as Assembleias Legislativas têm que aprovar.

Não vai romper

Um bem entrosado político de centro esquerda – insistindo em pedir off – avaliou ontem que o PT não tem condições de romper com Edvaldo Nogueira (PCdoB).

*** – A única coisa que o Partido dos Trabalhadores quer é a vice, para manter esse projeto histórico, disse.

*** Acrescentou que não há motivo para o Partido dos Trabalhadores romper com Edvaldo Nogueira.

Posição na Prefeitura

A mesma fonte lembrou que o PT tem posição na Prefeitura e deve continuar da forma que está, porque não há “motivo legal para uma separação neste momento”.

*** Alguns petistas podem até querer que seja lançado um candidato, mas recuam ao considerar que ganhar de Edvaldo Nogueira é difícil.

Parece provocação

Consultado, um petista moderado admite que o PT precisa pensar no projeto de 2020 e avaliar as condições do lançamento de uma candidatura própria ou não. Diz que Márcio Macedo e outros filiados trabalham para isso.

*** Considerou que a avaliação de que o PT só quer a vice parece provocação para o PT mostrar que não teme romper com Edvaldo Nogueira.

Indicar irmã vice

Até mesmo as conversas entre lideranças vinculadas ao Governo revelam que o deputado Luís Mitidieri (PSD) pretende indicar a irmã, deputada Maísa Mitidieri, a vice de Edvaldo.

*** A formação da chapa de Edvaldo passará por algumas discussões internas, porque os partidos querem a vice, pensando que o prefeito pretende disputar o Governo em 2022.

Trabalha para aliança

O vereador Vinícius Porto, líder do prefeito na Câmara, continua trabalhando para que o DEM faça uma composição para apoiar a reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira.

*** Segundo Vinícius, Edvaldo desmentiu que havia dito que não aceitaria uma aliança com o DEM, como divulgou um portal em Aracaju.

E se for para o PDT?

Sobre a posição do DEM não se filiar com partidos de esquerda, Vinicius faz a pergunta: “e se Edvaldo Nogueira migrar para o PSD”?

*** Vinícius Porto disse que trabalha para o DEM se unir e integrar o bloco que apoia Edvaldo. Caso contrário ele não terá condições de permanece na sigla.

Fica sem saber

O prefeito em exercício de Canindé do São Francisco, Weldo Mariano (Republicanos), está fazendo tudo que a Justiça orienta. Mas voltará para a Câmara, assumirá a Presidência e continuará cumprindo seu mandato de vice.

*** Mas os demais vereadores não entendem porque o impeachment do prefeito Ednaldo da Farmácia foi aprovado por 10×0 e agora o Ministério Público quer anular.

André atua no Rio

O chefe da Casa Civil do Rio de Janeiro, André Moura (PSC), está próximo ao governador Wilson Witzel, nesse momento de ataques do presidente Bolsonaro.

*** A atuação política de André tem sido considerada importante para evitar perdas e danos.

*** Witzel já disse que gostaria de ter André Moura como deputado federal pelo Rio.

Milton esclarece

O empresário Milton Andrade (Novo) disse ontem, através do WhatsApp, que não participou de conversa com o senador Alessandro Vieira e ex-deputado Valadares Filho.

*** – Nunca sentamos nós três e muito menos discutimos sobre questões políticas.

PGR se manifesta

A Procuradoria Geral da República (PGR) se manifestou contra proposta de redução das férias de 60 para 30 dias e alegou que a carga de trabalho dos membros do MP é “até certo ponto desumana”.

*** Há um movimento intenso de promotores em todos os Estados para manter 60 dias de férias por ano. Acham que trabalham feito loucos.

Tenta federal

O presidente municipal do PSC, Clóvis Silveira, está se preparando para disputar vaga na Câmara Federal em 2022, “caso André Moura tente mandato majoritário”.

*** Clóvis acha muito cedo para tratar do assunto. Diz que antes cuida das eleições municipais em Aracaju.

PT em Estância

O Partido dos Trabalhadores de Estância caminha para lançar candidato próprio a prefeito. O nome que aparece é o de José Domingos Machado (Dominguinhos).

*** Dominguinhos está construindo a unidade dentro da legenda e dialoga com lideranças para que se ponha em prática um projeto avançado.

Candidata forte

A deputada Janier Mota (PR) pensa em disputar a Prefeitura de Nossa Senhora da Glória. Tem apoio do prefeito Chico do Correio (PT) e de Sergio Oliveira.

*** Caso eleita, Jairo de Glória assume sua vaga na Assembleia.

*** Se tiver boa conversa, Janier pode até ser “candidata única” no município.

Segunda versão

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) disponibilizou ontem a segunda versão da “Cartilha OPC Legal (A Operação)”.

*** Trata-se de ação que está sendo implementada pelos policiais civis que integram a base da Polícia Civil nas delegacias dos 75 municípios sergipanos.

Aprovação de projeto

Os resultados da OPC Legal (A Operação) e os próximos encaminhamentos da luta sindical, que busca a aprovação do Projeto Oficial de Polícia Civil (OPC) pelo Governo.

*** Tudo será debatido coletivamente na próxima Assembleia Geral do Sinpol/SE, prevista para 12 de novembro.

Batendo um bom papo

Telefone a André – Prefeito Edvaldo Nogueira telefonou para André Moura (PSC), no Rio de Janeiro, para ele participar da entrega de melhorias na Orla Pôr do Sol.

Reação em Canindé – A manifestação que terá amanhã em frente ao Foro de Canindé do São Francisco é coordenada por um sindicalista da cidade.

Contra pedido – A manifestação é contra pedido do promotor do município para cancelar a sessão em que o ocorreu o impeachment de Ednaldo da Farmácia.

Disputa vaga – Breno Silveira pode filiar-se ao DEM. Tem conversado com José Carlos Machado e pensa em disputar vaga na Assembleia Legislativa.

Convite a Vinícius – Fábio Henrique (PDT), Jefferson Andrade (PSB) e Gustinho Ribeiro (SD) convidaram Vinícius Andrade para filiar-se aos seus partidos.

Jailton e partido – O radialista Jailton Santana pode ir para o PSC e disputar vaga na Câmara de Aracaju. Hoje ele tem uma reunião com Jony Marcos (Republicanos).

Proteção a Flávio – Deputada Janaina Paschoal afirmou, ontem, no Programa Roda Viva, que nunca foi bolsonarista e que o presidente erra ao proteger Flávio Bolsonaro.

Final em dúvida – O Governo do Chile não dá garantia de que jogo Flamengo e River. As opções podem ser Uruguai ou Miami.

Diz Ciro Gomes – Bolsonaro e seu governo precisam compreender que o Brasil é muito maior que suas maluquices e baboseiras ideológicas.

Subtenente Edgard – Se é para usar a maconha na medicina, quem tem que cultivar a planta são os laboratórios, sou contra a plantação da maconha em residências.