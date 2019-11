Parceria entre o CMT e professores da UFS viabiliza aula de habilidades médicas no Nestor Piva

O mais jovem brasileiro a passar no Enem, o sergipano @victor.m.teles participou na tarde da última sexta-feira, 01, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva, sob gestão do Centro Médico do Trabalhador, da aula de práticas de habilidades médicas na companhia do professor Dr. José Aparecido.

José Victor Menezes Teles foi aprovado para o curso de Medicina na Universidade Federal de Sergipe (UFS), ao 14 anos. Somente na prova de redação conseguiu 960 pontos. Na época, ele estudava a 1ª série do ensino médio, no Colégio Estadual Murilo Braga, em Itabaiana.

Na ocasião, ele precisou ser avaliado por teste de proficiência, o qual foi aprovado.

Antes de começar o ciclo acadêmico, Víctor escreveu o livro “Como vencer aos 14” que conta as suas confissões de adolescente e reflete sobre a quebra de tabus e paradigmas. Além de disponibilizar dicas preciosas para quem pretende fazer o vestibular.

De acordo com a Gestora Administrativa da UPA, Jória Dias, o ritmo de produção do conhecimento médico-científico cresce em progressão geométrica.

“Com isso, o estudante de medicina e o jovem médico em formação precisam desenvolver habilidades para sua futura prática da medicina. Essas práticas devem ir além das tradicionais aulas expositivas teórico-práticas nas faculdades”, ressaltou Jória.

Atualmente, Víctor está cursando o 9° Período na Universidade Federal de Sergipe (FSF).

