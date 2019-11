POLÍCIA FEDERAL CUMPRE MANDADOS JUDICIAIS DETERMINADOS PELO SUPREMO

As medidas foram determinadas pelo ministro Edson Fachin

A PF informa ainda, por meio de nota divulgada pela assessoria de imprensa, que as ações atendem às determinações do ministro Edson Fachin, que assina as ordens judiciais, e que não divulgará detalhes das medidas.