PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS ABRE CONCURSO PÚBLICO PARA MAIS DE 200 VAGAS

05/11/19 - 10:12:43

Estão abertas as inscrições do Concurso Público e dos Processos Seletivos Simplificados da Prefeitura de Cristinápolis/SE. Os certames realizados pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec oferecem 220 vagas e formação de cadastros de reserva. As oportunidades são para diversos cargos, nos níveis de escolaridade Superior, Técnico, Médio e Fundamental Completos e Fundamental Incompleto, com salários de R$ 980 a R$ 8.000,00 e carga horária semanal de 16h a 160h (veja quadro abaixo).

As inscrições devem ser realizadas até o dia 29 de novembro pelo site concursos.fundatec.org.br. A taxa varia de R$50 a R$100, conforme nível de escolaridade do cargo escolhido. A Fundatec disponibiliza em sua sede (Rua. Prof. Cristiano Fischer, 2012), em Porto Alegre, computadores para acesso à internet durante o período de inscrições.

As provas do Concurso Público estão previstas para serem aplicadas no dia 26 de janeiro de 2020. Já o provável período para a entrega de Títulos dos Processos Seletivos n°01/2019 e n°02/2019 é de 3 a 10 de janeiro de 2020. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3320.1043, para Porto Alegre e DDD 51, e 0800 035 2000, para interior e outros Estados, ou ainda pelo link contato.fundatec.org.br.

CONCURSO PÚBLICO E PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

CARGOS CONCURSO PÚBLICO

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

Cargos (vagas): Engenheiro Civil (01+CR), Fiscal de Tributos (01+CR), Médico do Trabalho (01+CR), Nutricionista (02+CR), Professor de Ciências Naturais e Biológicas (01+CR), Professor de Educação Física (01+CR), Professor de Geografia (01+CR), Professor de História (02+CR), Professor de Inglês (01+CR), Professor de Língua Portuguesa (01+CR), Professor de Matemática (02+CR) e Tecnólogo em Segurança do Trabalho (01+CR).

NÍVEL MÉDIO COMPLETO

Cargos (vagas): Assistente Administrativo (10+CR), Fiscal de Vigilância Sanitária (01+CR), Guarda Municipal (20+CR), Monitor de Creche (20+CR), Motorista (Categoria D) (05+CR), Operador de Máquinas Pesadas (01+CR) e Recepcionista (03+CR).

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Cargos (vagas): Merendeira (05+CR), Motorista (Categoria B) (06+CR), Serviços Gerais (10+CR), Pedreiro (02+CR) e Tratorista (01+CR).

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Cargo (vaga): Gari (10+CR).

CARGOS PROCESSO SELETIVO N° 01/2019

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

Cargos (vagas): Assistente Social (01+CR), Assistente Social – CREAS (01+CR), Educador/Orientador Social (04+CR), Psicólogo – CRAS (01+CR) e Psicólogo – CREAS (01+CR).

NÍVEL MÉDIO COMPLETO

Cargo (vaga): Oficineiro (05+CR).

CARGOS PROCESSO SELETIVO N° 02/2019

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

Cargos (vagas): Assistente Social (02+CR), Cirurgião-Dentista (03+CR), Educador Físico (02+CR), Enfermeiro Plantonista (04+CR), Enfermeiro ESF (04+CR), Farmacêutico (01+CR), Fisioterapeuta (03+CR), Fonoaudiólogo (01+CR), Médico (02+CR), Médico Cardiologista (01+CR), Médico Cirurgião (01+CR), Médico Ginecologista (01+CR), Médico Pediatra (01+CR), Médico Psiquiatra (01+CR), Médico Psiquiatra Pediátrico (01+CR), Nutricionista (01+CR), Psicólogo – CAPS (01+CR) e Psicólogo – NASF (01+CR).

NÍVEL TÉCNICO

Cargos (vagas): Auxiliar de Enfermagem (15+CR) e Auxiliar de Saúde Bucal (06+CR).

NÍVEL MÉDIO COMPLETO

Cargos (vagas): Agente Comunitário de Saúde: Área 001 U.B.S Mãe Urânia – Microárea 01 (01+CR), Microárea 03 (01+CR), Microárea 04 (01+CR), Microárea 05 (01+CR); Área 002 U.B.S Estela Cavalcante –

Microárea 01 (01+CR), Microárea 02 (01+CR), Microárea 03 (01+CR), Microárea 04 (01+CR), Microárea 05 (01+CR), Microárea 06 (01+CR), Microárea 07 (01+CR); Área 003 U.B.S José Alves do Nascimento – Microárea 01 (01+CR), Microárea 02 (01+CR), Microárea 03 (01+CR), Microárea 04 (01+CR), Microárea 05 (01+CR); Área 004 Clínica 24h Mª Dantas de Carvalho (CENTRO) – Microárea 01 (01+CR), Microárea 02 (01+CR), Microárea 03 (01+CR), Microárea 04 (01+CR), Microárea 05 (01+CR), Microárea 06 (01+CR); Área 005 U.B.S. Maria Dolores da Fonseca – Microárea 01 (01+CR), Microárea 03 (01+CR), Microárea 05 (01+CR), Microárea 06 (01+CR); Área 006 Clínica 24h Mª Dantas de Carvalho (CENTRO) U.B.S. Jandira Osana de Jesus (BAIRRO SANTA CLARA) – Microárea 01 (01+CR), Microárea 02 (01+CR), Microárea 04 (01+CR), Microárea 05 (01+CR), Microárea 06 (01+CR); Área 007 Clínica Mª Dantas de Carvalho (CENTRO) – Microárea 01 (01+CR), Microárea 02 (01+CR), Microárea 03 (01+CR) e Microárea 05 (01+CR); Agente de Endemias (10+CR) e Oficineiro – CAPS (01+CR).

INFORMAÇÕES GERAIS

Total de Vagas: 220 + CR.

Carga Horária Semanal: de 16h até 160h.

Salário: de R$ 980,00 até R$ 8.000,00.

Inscrições: de 01/11 a 29/11/2019 pelo site concursos.fundatec.org.br

Valor das Inscrições: de R$ 50,00 a R$ 100,00.

Data provável de realização da prova Concurso: 26/01/2020.

Data provável de entrega de Títulos dos Processos Seletivos n°01/2019 e n°02/2019: 03/01 a 10/01/2020.

Da assessoria