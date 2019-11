PREFEITURA E ENERGISA LANÇAM O NATAL ILUMINADO DA SEMENTEIRA

05/11/19 - 13:21:48

O prefeito Edvaldo Nogueira e o presidente da Energisa, Roberto Carlos Currais, lançaram, nesta terça-feira, 5, mais uma edição do Natal Iluminado no Parque Governador Augusto Franco, conhecido como Parque da Sementeira. Fruto de uma parceria com o grupo Energisa, o projeto de iluminação será maior neste ano: a área decorada terá o dobro de extensão em relação ao ano passado e contará com um milhão de pontos de luz.

“Este é um dia de muita alegria e felicidade, pois é o resultado da construção do trabalho que iniciamos em janeiro de 2017. Encontramos a Prefeitura em situação muito difícil, com R$ 540 milhões em dívidas e serviços públicos paralisados. Enfrentamos os problemas com coragem e planejamento. E, graças à parceria com a Energisa, desde o primeiro ano desta gestão, retomamos o Natal Iluminado no Parque da Sementeira. Em 2018, a decoração já foi mais ampla. E hoje, com muita satisfação, anunciamos uma edição ainda maior e mais bonita”, afirmou o prefeito.

Edvaldo destacou as novidades do evento deste ano, cujo acendimento das luzes se dará em 5 de dezembro, permanecendo por trinta dias. “Vai ser lindo. Teremos um milhão de pontos de luz, teremos uma linda árvore central e outras oito árvores no lago, teremos grandes caixas de presente por onde as pessoas poderão passar, asas de anjo iluminadas para que as pessoas possam fazer selfies. Será um evento maravilhoso que atrairá aracajuanos e turistas do nosso Estado e de outros Estados. Será mais um momento de comemorar nossas vitórias e celebrarmos as possibilidades do futuro que serão imensas”, ressaltou.

O presidente da Energisa, Roberto Carlos Currais, afirmou que “o povo aracajuano e os turistas vão gostar bastante das inovações que serão introduzidas neste ano”. “Vai ficar muito mais bonito, usaremos a tecnologia ‘Festão’, que permite contemplar a decoração também durante o dia; teremos dois túneis, decoração do acesso principal, árvores de sete metros”, frisou. Ele informou também que a empresa Lumi Brasil é a responsável pelo projeto, cujo investimento na ornamentação do parque será de R$ 350 mil.

Desde 2017

Assim como o Natal Iluminado da Praça Fausto Cardoso, a decoração natalina do Parque da Sementeira foi retomada em 2017, já em parceria com a Energisa. No primeiro ano, o projeto contou com um presépio, em tamanho real, além de 19 árvores de Natal, sendo uma com 8 metros de altura, dois portais luminosos e 200 figuras luminosas.

Em 2018, a parceria entre a Prefeitura e a empresa foi ampliada, garantindo a instalação de 280 mil pontos de luz pelo parque. O projeto chega agora à terceira edição com um milhão de pontos de luz.

Já o Natal Iluminado da Praça Fausto Cardoso é resultado de uma parceria com a Federação do Comércio de Sergipe (Fecomércio-SE). A edição de 2019 foi lançada no último dia 14 de outubro. O projeto arquitetônico que vai decorar locais estratégicos do Centro de Aracaju contará com 1,5 milhão de pontos de luz.

Outra novidade, anunciada por Edvaldo no evento, é a decoração de seis veículos do transporte público e de caminhões da coleta do lixo, que circularão pela cidade durante o mês de dezembro.

Acompanharam o anúncio do Natal Iluminado do Parque da Sementeira os vereadores Dr. Gonzaga, Seu Marcos e Fábio Meirelles; o secretário estadual da Comunicação e do Turismo, José Sales Neto; o representante da Fecomércio, Maurício Gonçalves, além de secretários municipais e servidores.

Foto Ana Licia Menezes

Por Valter Lima