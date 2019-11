Programa “Nas Ruas” com Cabo Amintas mostra indignação dos moradores

05/11/19 - 13:00:44

Na noite desta segunda-feira, 04, o programa “Nas Ruas”, live liderada pelo vereador Cabo Amintas (PTB) e divulgada através de suas redes sociais, chegou no Bairro Santo Antônio, tendo como ponto de encontro a Rua Cláudio Batista.

Amintas foi convidado por moradores do bairro para atender às demandas da comunidade que está indignada com a nova organização do trânsito e do transporte público na rua citada.

O vereador conversou com moradores que comparecem ou interagiram na live. Eles se queixaram da mudança de mão dupla para mão única numa rua que é principal para quem sai para trabalhar e quem mora nos condomínios da região. Deixaram a opção de retorno em local que dificulta e atrasa os moradores em até 25 minutos. “Mais uma vez a SMTT faz suas mudanças, para o bem não sei de quem, nem o propósito, mas sem consultar a população. Antes de qualquer mudança, senhor prefeito, é necessário ouvir os moradores da região, são eles que sabem o que está passando”

Gabriela, uma moradora da Rua Cláudio Batista, aproveitou a presença do vereador para pedir ajuda e fazer um apelo à SMTT para que a questão seja solucionada sem maiores transtornos para quem transita no bairro. “A prefeitura fez essa mudança no dia 2 de outubro, já faz um mês, sem consultar os moradores. Estamos com muita dificuldade para ter um transporte público, com apenas uma linha que circula em único sentido, a viagem demora o dobro do esperado, já fizemos um abaixo-assinado e ainda não fomos ouvidos. Muitos moradores da comunidade não têm facilidade para se deslocar e pegar um ônibus em outras ruas mais distantes”, reclamou.

O motorista de táxi-lotação, José Araújo, também reclamou das condições de trabalho com a pista com sentido único, acabou perdendo clientes, principalmente para os que visitam o Hospital Universitário (HU).

Outro morador sugeriu que a mudança poderia ser feita após a construção de ruas paralelas que facilitassem o retorno para se deslocar da zona norte para a zona sul. “O prefeito não teve nem o bom censo de avisar e fazer um momento de teste. Ele empurrou tudo ‘guela abaixo’. Ou pode colocar semáforos para controlar o fluxo de carros na entrada/saída do hospital”, sugeriu.

Para finalizar, Amintas deixou recado para o prefeito e demais vereadores. “Vamos repercutir isso na Câmara de Vereadores, espero que cada vereador se pronuncie e diga o que vai fazer com relação a situação. Eles podem não vir agora, mas próximo ano vai estar cheio de políticos aqui. Cabe à população dar a resposta, cada um sabe o que o político fez. Vereadores venham brigar por isso aqui, não adianta fazer indicações sabendo que o papel não vale de nada. Vão lá, se manifestem, ou continuem dizendo ‘amém’ para o prefeito e podem procurar outro emprego no próximo ano”, alfinetou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas