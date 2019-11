Realizado o primeiro dia de instrução dos alunos do CFSD/CBM 2019

05/11/19 - 14:56:03

Ao todo, 70 alunos participaram do treinamento aquático

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) realizou, na manhã desta terça-feira (05), a primeira aula do Curso de Formação de Soldados (CFSD). Ao todo, 70 alunos participaram do treinamento aquático, para que tenham noção de como é as atividades do profissional bombeiro, verificando se querem prosseguir como guarda-vidas ou se vai optar por outras áreas operacionais inerentes as atividades do bombeiro.

O major Gideão Oliveira, coordenador de curso e professor das aulas de salvamento aquático do curso de formação, comenta que a parte aquática é a parte mais difícil para os alunos. “Tem que ter muita resistência. É o primeiro contato deles com a instrução aquática no sentido profissional dos bombeiros, eles não estão excelentes nadadores, mas esse é o nosso objetivo, treiná-los. A necessidade de hoje é pra observar como está o desempenho de cada um”, frisa o major.

Segundo o tenente Ginaldo Matos, por ser a primeira semana, é sempre mais difícil para todos, mas eles têm que lembrar do lema “vidas alheias e riquezas salvar,” quanto mais os alunos se esforçam, mas atingem o objetivo.”As aulas começaram hoje, mas desde o dia 30 que eles estão com a gente. O treinamento de natação tem como objetivo de moldá-los, para que caso escolham, sejam futuros guarda-vidas. Além de incuntir em cada um o incentivo militar, pois daqui a dez meses eles estarão na fileira da corporação para salvarem vidas”, esclarece o tenente.

