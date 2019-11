SSP/SE EMITE NOTA SOBRE A OPERAÇÃO QUE PRENDEU ONZE VEREADORES

05/11/19 - 14:48:23

O Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap) da Polícia Civil de Sergipe municiou a Polícia Civil da Paraíba com informações que levaram à prisão em flagrante de 11 vereadores da cidade de Santa Rita / PB. Os parlamentares foram presos em flagrante após supostamente terem participado de um Congresso intitulado V Seminário Regional de Agentes Públicos, que foi realizado entre os dias 31 de outubro a 4 de novembro de 2019, na cidade Gramado/RS.

O evento chamou a atenção das autoridades porque ocorreu em plena abertura do Natal de Luz de Gramado. Segundo os levantamentos do Deotap, a palestrante do evento estaria no mesmo dia em Gramado e em Juazeiro do Norte, interior do Ceará.

A delegada Thais Lemos ressaltou que a empresa que organizou o evento no Rio Grande do Sul é sediada em Aracaju e por isso a Polícia Civil da Paraíba solicitou apoio. Após um extenso levantamento de campo, foi constatado a incompatibilidade de informações prestadas pela empresa e tudo foi entregue ao delegado responsável pela investigação naquele estado.

Thais reforça que o crime em questão é peculato e que embora só possa ser praticado por agentes públicos também pode ser estendido a particulares quando estes se unem para lesar o erário público.

