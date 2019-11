Vereador afirma que “o país vive a precariedade de assistência médica”

Durante a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) nesta terça-feira, 5, o vereador Dr. Manuel Marcos (PSDB) advertiu sobre a demora para receber assistência médica pelo Sistema Único de Saúde em Sergipe. O parlamentar reforça a crítica sob a perspectiva dos índices de pacientes acometidos por Acidente Vascular Cerebral (AVC) e cobra celeridade no atendimento. “Quanto mais rápido possível, maiores as chances de recuperação e redução de sequelas”, endossa.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares (SBDCV) e Academia Brasileira de Neurologia (ABN), a cada ano, cerca de seis milhões de pessoas morrem de AVC – a primeira causa de morte e incapacidade no Brasil. “O país vive a precariedade de assistência médica. Nem sempre as instituições estão instrumentalizadas para salvar a vida das pessoas. Em Sergipe, o Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória não tem a possibilidade de oferecer uma tomografia. Então, o indivíduo vai com o diagnóstico clínico de um AVC e é mandado por ambulância para outra unidade”, ressalta.

No entendimento do parlamentar, os impasses dificultam o atendimento e aumentam o risco de complicações ao paciente. “Trata-se de uma emergência médica. Cada minuto conta para evitar que as pessoas pereçam com a morte ou fiquem com sequelas para o resto da vida. Garantir unidades com equipamentos adequados é de extrema importância. Quem administra a saúde de nosso povo deve aplicar os recursos de modo que salve a vida das pessoas”, completa.

