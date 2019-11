Visitação a lotes do 63º Leilão de Veículos do Detran/SE segue até dia 7

05/11/19 - 11:09:07

Foi iniciada nesta terça-feira, 5, e segue até o próximo dia 7 a visitação aos 491 lotes de veículos da 63ª edição do Leilão do Detran/SE. A visita deve acontecer no horário das 9h às 12h e das 14h às 16 horas, no pátio da empresa Barradas e Queiroz, localizado BR-101, KM 94, em Nossa Senhora do Socorro. Os interessados também podem visualizar as fotos e descrições de cada lote pelo site: www.barradasequeiroz.com.br.

O leilão, que terá à disposição para arremate 437 motocicletas e 54 carros, acontece nos dias 8 e 9 de novembro, a partir das 8h30, no pátio de apreensão da empresa Barradas e Queiroz. Dos lotes disponibilizados, 108 são considerados recuperáveis, podendo voltar a circular, e 383 são sucatas – estas poderão ser adquiridas apenas por pessoas jurídicas cujo objeto social seja desmontagem, reciclagem e/ou comércio de peças e acessórios usados de veículos automotores, previamente cadastradas na comissão de leilão de veículos do Detran/SE.

Para as duas modalidades do leilão (presencial e eletrônica), é necessário que a pessoa realize o cadastro no site da organizadora ou no dia do evento. Entretanto, é necessário apresentar os documentos comprobatórios: pessoa física – Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência; pessoa jurídica – CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do representante legal ou do preposto da pessoa jurídica.

Para outras informações, ligar para a empresa Barradas & Queiroz, pelo telefone (79) 3024-8460.

Fonte e foto ascom Detran/SE