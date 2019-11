Na tribuna da CMA, vereadora faz um alerta: “fiquem ligados, queridos. Vem prisão por”

06/11/19 - 15:31:33

A vereadora Emília Corrêa (Patriota) em seu pronunciamento na Câmara Municipal na manhã desta quarta-feira (06), fez um alerta aos colegas e orientou para que “trabalhem sem exigir cargos em troca”.

O alerta da vereadora foi feito após exibir um vídeo mostrando vereadores do município de Santa Rita, na Paraíba, presos por forjarem congresso em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Emília defende que “o político deve ser investigado. Prefeitos, governadores, vereadores, deputados, todos devem ser investigados. Esse tema tem que ser discutido. Vai um apelo para o Ministério Público Estadual e também para o Federal: investiguem as Câmaras, porque a corrupção está à solta”, afirmou a vereadora.

Ao final de seu pronunciamento, a vereadora Emília Corrêa aproveitou para deixar um aviso aos colegas ao afirmar que “vem prisão por ai” e segundo ela, “já tem gente sem dormir”, ironizou a vereadora.

A vereadora conclui seu pronunciamento deixando um alerta aos colegas parlamentares: “fiquem ligados, queridos. Façam os seus mandatos, trabalhem para o povo de verdade. Sem troca de cargos, sem troca de dinheiro, sem troca de promessas, sem troca de falsas ajudas”, disse e fez um pedido: “investiguem as Câmaras, por favor, seriamente”, conclui.

Gilton Rosas