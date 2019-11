A Dona do Pedaço- Josiane tenta convencer Maria da Paz e Téo a testemunharem a favor dela. Aspirante a it-gitl liga o modo falsiane, se faz de boazinha

“O Jardel descobriu meu caso com o Régis e se ele falasse, eu não ia conseguir pegar a fábrica, a mansão… Eu fiz o que tinha que fazer. Não me arrependo. A única coisa que me arrependo é de não ter dado um jeito de pegar seu dinheiro antes. Pra mim você não passa de uma boleira. Se não vai me ajudar, se não vai mentir por mim… me deixa.”