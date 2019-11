Advogados promovem mesa de debates sobre Reforma Tributária e Lei da Liberdade Econômica

06/11/19 - 14:07:52

O escritório Prado, Castelli, Vasconcelos Sociedade.Advogados, realizará seu primeiro evento em conjunto com a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE), “Almoço com Negócios”, no dia 08 de novembro, a partir das 12h, no Hotel SESC Atalaia. O encontro tem como objetivo, proporcionar uma roda de conversa, com temas sobre a Reforma Tributária e a Lei 13.874/2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica. Para tratar desses assuntos importantíssimos para economia e vida dos brasileiros, Sergipe receberá o deputado federal João Roma Neto, relator da reforma na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, e o Diretor Jurídico e de Governança do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), Gileno Gurjão Barreto, que irão debater as principais propostas de mudanças apresentadas e discutidas atualmente no Congresso Nacional.

Para esclarecimento do público, os palestrantes irão tirar dúvidas sobre o andamento do projeto, bem como a possível extinção do imposto sobre produtos industrializados (IPI); imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS); imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS); Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins); e a Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS).

Texto: Alice Fernandes