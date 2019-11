Após acordo entre os líderes, deputados transferem votação na Alese para o dia 13

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em entendimento com os líderes das bancadas de oposição e situação, se reuniu na manhã dessa quarta-feira (6) e decidiu transferir a pauta de votação prevista para o próximo dia 13. Seriam apreciados nas Comissões Temáticas e em plenário projetos de autoria do Poder Executivo e dos próprios parlamentares.

Entre os projetos previstos para serem apreciados estavam o que versa sobre a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que trata do 2º turno da votação que reduz o recesso parlamentar de 90 para 55 dias (seguindo o mesmo quantitativo do Congresso Nacional) e a proposta do governo estadual que reduz o IPVA dos veículos de grande porte movidos à gás natural veicular (GNV) ou gás natural liquefeito (GNL).

Ainda na manhã dessa quarta-feira, durante o Pequeno Expediente, os deputados estaduais Kitty Lima (Cidadania), Georgeo Passos (Cidadania) e Iran Barbosa ocuparam a tribuna e falaram sobre temas diversos, como o I Circuito Cultural da Pessoa Idosa; o Congresso Brasileiro de Agrologia que acontece na Universidade Federal de Sergipe (UFS); e a lei que fala sobre o uso do agrotóxico nos alimentos.

