Augustinho visita ministérios para solicitar liberação de emendas para Neópolis

06/11/19 - 16:37:08

Preocupado com a situação dos postos de saúde de Neópolis, que sofrem com problemas sérios como falta de produtos básicos para o atendimento a população, o vereador de Neópolis Augustinho Antunes esteve hoje no Ministério da Saúde acompanhado da assessoria do deputado Laércio Oliveira para solicitar a liberação de R$ 200 mil para a manutenção das UBS.

“O papel do vereador não é apenas denunciar. É também ajudar a buscar soluções para os problemas do município. Por isso já faz alguns anos que solicito ao deputado Laércio recursos e ele sempre destina para diversas áreas como saúde, compra de veículos e pavimentação de ruas”, explicou Augustinho.

O vereador esteve também no Ministério do Desenvolvimento Regional para agradecer a liberação de recursos das emendas de pavimentação de ruas nos povoados Cacimbas e Brasília e a entrega de um trator que será feita na sexta-feira, 8, além de solicitar a liberação de R$ 250 mil para pavimentação de outras ruas.

Ele aproveitou que está em Brasília também para conhecer os programas do Ministério da Agricultura para tentar levar mais recursos para o município.

O deputado Laércio afirma que investimentos em saúde e infraestrutura são prioridade no seu mandato. “Os recursos são utilizados para melhorar a qualidade de vida dos moradores, nesse caso de Neópolis, de acordo com suas principais necessidades”, afirmou.

Recursos destinados por Laércio para Neópolis

– Aquisição de equipamentos para UBS: R$ 100 mil (liberado)

– Pavimentação do Povoado Cacimbas: R$250 mil (liberado)

– Pavimentação de ruas: R$ 250 mil

– Aquisição de Automóvel para a Saúde: R$ 100 mil (liberado)

– Manutenção de postos de saúde: R$ 250 mil (liberado)

– Manutenção de postos de saúde: R$ 200 mil

– Pavimentação de ruas: R$ 400 mil

Total: 1 milhão 550 mil

Fonte e foto assessoria