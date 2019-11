Busto do imortal Abrahão Crispim será fixada próximo dia 29

06/11/19 - 12:49:48

Depois de ser exposto durante a V Bienal do Livro de Itabaiana, onde recebeu quase 100 mil visitantes durante os cinco dias do evento, a Academia Itabaianense de Letras irá inaugurar na cidade um busto do imortal Abrahão Crispim de Souza, no próximo dia 29 de novembro, às 17h. Este busto é obra do artista Elias Santos e ficará no setor das estátuas de grandes Itabaianenses na Praça Chiara Lubich.

Para o filho que leva o nome do pai, Abrahão Crispim Filho, é o justo reconhecimento ao legado que ele deixou como bancário, sindicalista, parlamentar e tantas outras atribuições que desempenhou durante a sua vida. “Sem dúvida é um momento de muita importância e felicidade para a nossa família, pois ele passou a sua vida lutando por melhorias trabalhistas através dos movimentos sociais. Além disso, foi um vereador de extrema de importância”, afirma.

Abrahão Crispim nasceu em Itabaiana a 22 de setembro de 1947 e faleceu em Aracaju a 10 de fevereiro de 2017. O dentista foi membro efetivo da Academia Itabaianense de Letras, editor do jornal “O Serrano” de 1968 a 1974 e presidente do Sindicato dos Bancários de Sergipe por três mandatos, entre 1983 e 1992.