Cabo Amintas denuncia barbeiragem da SMTT no trânsito do Santo Antônio

06/11/19 - 16:59:54

No Pequeno Expediente, desta quarta-feira, 06, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para trazer as reclamações de moradores do Bairro Santo Antônio quanto às mudanças no trânsito e placas em locais impróprios.

O parlamentar iniciou seu discurso falando sobre as reclamações dos moradores da Rua Cláudio Batista que liga a principal avenida do bairro ao Hospital Universitário (HU) e ao centro da cidade. A via que antes era de mão dupla, passou a ter mão única o que ocasionou mudança na linha de transporte público (614) que agora demora mais tempo para passar e muito mais tempo ainda para chegar ao final de linha e voltar para o centro, fazendo com que os usuários se atrasem devido ao trânsito intenso na rua em horários específicos.

Amintas mostrou partes do vídeo da Live do programa “Nas Ruas” que faz todas as segundas-feiras e questionou o trabalho da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) em relação ao atendimento das necessidades reais da população. “Esses homens da SMTT parecem que de trânsito não entendem nada e não percebem que ao fazer mudanças em algumas regiões da cidade, o mais importante é ouvir a população que será atingida diretamente”, criticou.

Além da reclamação de trânsito intenso, redução de oferta e atraso nos horários do transporte público, os moradores também reclamaram da placa de sinalização que foi colocada em calçada muito estreita e quase em cima do piso tátil dificultando o acesso de pessoas com deficiência visual ou física.

“Eles pegam uma placa de pare e colocam no meio da calçada com piso tátil, que é para a pessoa que tem deficiência visual dar de cara na placa. A SMTT não pode dizer que nesse caso não tem espaço na via para colocar a placa, porque tem um poste na via. Vejam a inteligência da SMTT”, ironizou o petebista.

Por último, Amintas fez questão de lembrar outros casos em que a SMTT foi denunciada. “É um absurdo que essa gestão que coloque pessoas incompetentes à frente do órgão. Essa mesma SMTT que leiloou carros roubados, que tem esquema de multas e que já desmoralizou toda essa Casa. Isso é o que a SMTT pensa e prova em relação a todos nós vereadores”, declarou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas