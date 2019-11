Casa que armazenava fogos de artifícios pega fogo, provoca explosões e destrói casa

06/11/19 - 08:12:07

Um incêndio ocorrido por volta das 22 horas desta terça-feira (05) em uma casa que armazenava fogos de artifício, assustou os moradores no município de Porto da Folha.

As informações passadas por moradores da localidade são de que o material explosivo, que seriam fogos de artifícios, estava em um dos cômodos da casa e que o com as explosões, o telhado foi destruído.

Não há informações sobre feridos.

Com informações de Sandoval Noticias