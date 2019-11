Chiko Queiroga e Antônio Rogério apresentam show gratuito em Aracaju

06/11/19 - 14:44:02

Dupla é a atração do próximo domingo, 10 de novembro, no Shopping Jardins

Dando continuidade ao projeto que evidencia os talentos da cena musical sergipana, o Shopping Jardins brinda toda a família com a arte de dois ícones da música sergipana. No domingo, 10 de novembro, a partir das 19 horas, a dupla Chiko Queiroga & Antônio Rogério sobe ao palco da Praça de Alimentação Jardins e apresenta ´Pérolas da MPB´, um pocket show repleto de sergipanidade. Com 21 anos de história, os artistas prometem emocionar o público com um repertório singular, marcado por sucessos autorais e hits da Música Popular Brasileira. O acesso é gratuito.

O projeto Viva Música segue embalando o jantar de domingo no Shopping Jardins até 24 de novembro, agraciando o público com um mix de hits nacionais e internacionais interpretados por talentos da cena artística sergipana. No dia 17, Lari Lima sobe ao palco da Praça de Alimentação Arcos e, no dia 24, a atração fica por conta de Gabriel Gois na Praça de Alimentação Jardins. As apresentações são gratuitas e acontecem sempre a partir das 19 horas.

Bons motivos não faltam para reunir os amigos e familiares e dar as boas-vindas a mais uma semana ao som da boa música sergipana no Shopping Jardins.

Viva Música

O quê? Happy hour dominical com artistas da cena musical sergipana. No dia 10, a atração é Chiko Queiroga & Antônio Rogério.

Quando? Todos os domingos, às 19 horas.

Onde? Praças de alimentação Jardins e Arcos do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Mais informações? (79) 2107.5555 | shoppingjardins.com.br

Programação

10 de novembro, às 19 horas – Praça de Alimentação Jardins

Chiko Queiroga & Antônio Rogério

17 de novembro, às 19 horas – Praça de Alimentação Arcos

Lari Lima

24 de novembro, às 19 horas – Praça de Alimentação Jardins

Gabriel Gois

