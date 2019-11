Comissão aprova PL que insere o letramento em programação computacional nos IFI’s

Propositura é de autoria da senadora Maria do Carmo Alves

A Comissão de Educação do Senado aprovou hoje (5), em decisão terminativa, Projeto de Lei (PL 2.342/2019) que insere entre as finalidades dos Institutos Federais de ensino o desenvolvimento de ações de letramento em programação computacional. A matéria, de autoria da senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE), altera a Lei 11.892/2008, de modo a garantir a capacitação técnica e atualização pedagógica aos professores da rede pública.

“Ao longo da história, a tecnologia disponível modela e define a produção de bens, o mercado de trabalho e as relações sociais. E as tecnologias da informação e comunicação, as chamadas TICs, que envolvem a programação de computadores e a criação de aplicativos, ganharam ainda mais importância”, disse a democrata sergipana, ao justificar a sua iniciativa.

Ao citar o protagonismo do Instituto Airton Senna, Maria do Carmo ressaltou a importância do Estado em proporcionar acesso às inovações a todos os cidadãos. “O instituto Airton Senna coordenou o projeto chamado Letramento em Programação, promovendo a formação de educadores para o trabalho com programação de computadores no sistema de ensino básico”, afirmou.

Ela acrescentou que os professores capacitados desde o início do programa, em 2015, já proporcionaram o contato com programação a milhares de crianças em diversos municípios brasileiros, atuando como polos de expansão do conhecimento.

“Os Institutos Federais têm o condão de oferecer formação voltada para o mercado de trabalho sob uma perspectiva que valoriza o pragmatismo e o desenvolvimento de habilidades operacionais e técnicas que possam ser aproveitadas nas empresas, sem descuidar da formação geral”, observou.

