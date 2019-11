Consórcio Público entrega coletores de materiais recicláveis em Areia Branca

06/11/19 - 05:46:28

Na última sexta-feira (1) o Consórcio Púbico do Agreste Central Sergipano (CPAC), entregou tonéis coletores de resíduos sólidos, na Secretaria Municipal de Educação de Areia Branca, para implantação da coleta seletiva nas escolas do município.

O secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Areia Branca, José Araújo, participou da entrega dos coletores, juntamente do superintendente do CPAC, Evanilson Santana.

Os coletores irão dar continuidade ao Projeto de Coleta Seletiva do Consórcio, no âmbito do referido município, levando em consideração a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

O CPAC mantém o compromisso de entregar aos municípios consorciados os componentes necessários para correta seleção dos resíduos sólidos e rejeitos.

Fonte e foto INNUVE