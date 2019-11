Corra! CBO volta ao Méqui com estoque limitadíssimo

06/11/19 - 13:24:48

O Chicken Bacon Onion, conhecido como CBO, deixou os cardápios do McDonald´s de todo o Brasil em 2017. O sanduíche tinha um apelo diferenciado, com hambúrguer especial de frango e bacon picadinho sobre um pão quadrado, e precisou ser substituído porque seus ingredientes pararam de ser produzidos no país. O tempo passou e a saudade do sanduíche só aumentou. Os pedidos de volta eram inevitáveis e foram crescendo até se tornarem onipresentes em todas as publicações de todas as redes socias do McDonald’s. Eram incontáveis os comentários com a frase “nunca mais vou sorrir novamente enquanto o CBO não voltar”.

A expressão ficou marcada, virou meme e até fanpage. Diante as súplicas, o McDonald’s anuncia oficialmente que os fãs de CBO poderão comemorar o retorno do aclamado sanduíche, a partir dia 06 de novembro, em 345 restaurantes da rede no país.

A data também será marcada com o lançamento de uma divertida campanha criada pela DPZ&T. No filme, clientes que pediram a volta do CBO nas redes sociais foram convidados pelo McDonald’s e, na plateia de um teatro, são desafiados a não sorrirem enquanto os mais variados talentos passam pelo palco, incluindo o humorista Rodela, uma orquestra de sovacos e um hilário cachorrinho, tudo sob o monitoramento de olheiros. Mas a grande surpresa fica para o final. Assista aqui.

“A gente sabe bem o sentimento quando bate aquela #FomeDeMc, então fizemos de tudo para tentar atender esse pedido. Chegou a hora de preencher esse vazio no estômago que tem o formato do CBO. Não foi nada fácil, mas finalmente vamos ter uma chance de matar essa saudade”, comenta João Branco, Chief Marketing Officer do McDonald’s no Brasil.

O famoso pão quadrado, molho CBO, frango empanado, cebola crispy, alface, bacon e queijo Cheddar será vendido a partir de R$29,90 no combo. Os fãs terão que correr, pois o sanduíche estará disponível por tempo limitadíssimo.

Para conhecer a lista de restaurantes, acesse: https://www.mcdonalds.com.br/promocoes/cbo/

*Durante a comercialização do sanduíche, nos restaurantes participantes, o McFish estará indisponível e retornará em breve.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo, tanto em vendas totais do sistema como em número de restaurantes. A Companhia é a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe, com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios, incluindo Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao, Equador, Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Panamá, Peru, Porto Rico, St. Croix, St. Thomas, Trinidad & Tobago, Uruguai e Venezuela. A Companhia opera ou franqueia mais de 2.200 restaurantes McDonald’s com mais de 90.000 funcionários e é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no América Latina. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia visite a seção de Investidores de nosso site: www.arcosdorados.com/ir

