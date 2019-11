Deputado Adailton Martins é contra PEC que extingue municípios

06/11/19 - 15:45:24

A notícia sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pode extinguir municípios menores foi classificada como “absurdo” pelo deputado estadual Adailton Martins (PSD). A medida que modifica o Pacto Federativo foi entregue ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) na última terça-feira, 05. Se aprovada, Sergipe vai perder dez municípios, ou seja, as cidades de São Francisco, Cumbe, Canhoba, São Miguel do Aleixo, Santa Rosa de Lima, Malhada dos Bois, General Maynard, Pedra Mole, Telha e Amparo do São Francisco.

De acordo com a PEC, municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria inferior a 10% da receita total serão incorporados pelo município vizinho.

“Absurdo! Sou contra. O presidente Jair Bolsonaro precisa rever esse posicionamento e o Congresso não deve aprovar essa PEC. Isso não resolverá a questão econômica do país, muito pelo contrário, aumentará o índice de desemprego no Brasil”, colocou Adailton Martins, enfatizando que a população será melhor atendida nos municípios devido as estruturas já existentes.

Da assessoria

Foto: Jadilson Simões