DEPUTADO GUSTINHO RIBEIRO DESTINOU MAIS DE R$ 25 MILHÕES PARA LAGARTO

06/11/19 - 06:35:08

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) já destinou mais de R$ 25 milhões para a cidade de Lagarto. Os recursos estão sendo aplicados em obras estruturantes por todo o município e na melhoria da qualidade de vida da população.

Em apenas oito meses de mandato, o deputado Gustinho destinou R$ 3,5 milhões para o Hospital de Câncer de Lagarto, R$ 6 milhões para a Saúde do município, outros R$ 6 milhões foram para a pavimentação de diversas ruas e avenidas na cidade e nos povoados, outros R$ 5,2 milhões para o recapeamento de ruas, R$ 400 mil para a reforma da praça Filomeno Hora e R$ 1,2 milhão para a pavimentação do Loiola 2.

Além disso, mais R$ 3 milhões irão para a construção da Orla da Barragem e R$ 1 milhão para cultura e lazer do município. “Nosso mandato estará sempre à disposição do povo de Lagarto. Todos esses recursos estão servindo para que possamos dar uma cara nova para a cidade”, explicou Gustinho.

Com os mais de R$ 25 milhões em recursos do Governo Federal destinados pelo deputado Gustinho, Lagarto poderá se desenvolver ainda mais com estas obras. “Estamos pensando na nossa cidade e na qualidade de vida do nosso povo. Vamos melhorar a Saúde com mais estes recursos e realizando obras que irão dar uma cara nova ao município”, afirmou Gustinho.

Fonte e foto assessoria