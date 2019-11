Deputado Talysson de Valmir é recebido pela senadora Maria do Carmo

06/11/19 - 05:37:44

O deputado estadual Talysson de Valmir, PL, chegou a Brasília nesta terça-feira para uma maratona de visitas a parlamentares e órgãos federais em busca de soluções para pleitos da população sergipana e de recursos para melhorias na região Agreste do Estado, em especial Itabaiana. Sem perder tempo, o deputado já esteve no gabinete da Senadora Maria do Carmo, DEM, acompanhado por seu Chefe de Gabinete, Ítalo Barreto.

O parlamentar, que preside a Comissão de Energia e Telecomunicações da Alese, buscou sensibilizar a senadora para a necessidade de ampliação da área de cobertura da telefonia móvel em Sergipe, especialmente em localidades mais longínquas. “O serviço de telefonia hoje é uma necessidade e não podemos permitir que nem todos tenham acesso por falta de cobertura das operadoras”, disse Talysson.

A senadora Maria do Carmo se mostrou sensível a demanda e já solicitou um encontro entre o deputado e um representante da Operadora Vivo para ainda esta semana. Talysson disse que vai em busca de entendimento com todas as operadoras para que o serviço de telefonia móvel seja uma realidade para todos os sergipanos, independente da parte do estado em que resida.

Outra luta empenhada por Talysson é a obtenção de recursos para aplicação em áreas essenciais nos municípios do Agreste sergipano, em especial para as áreas da Saúde e Segurança Pública. O parlamentar chegou a capital do Distrito Federal disposto a percorrer os corredores do Congresso em busca de melhorias para os sergipanos.

Fonte e foto: Divulgação Assessoria de Imprensa