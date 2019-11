ENCONTROS DA UNCME TRAZEM SERGIPE PARA PAUTA DOS RUMOS DA EDUCAÇÃO

Dois encontros que reuniram conselheiros estaduais e nacionais de Educação trouxeram para Sergipe os maiores especialistas, gestores e parlamentares federais ligados ao setor, que discutiram temas relevantes da área e que impactaram milhões de estudantes em todo o país. Os eventos foram promovidos pela União Nacional dos Conselheiros de Educação (UNCME), que também promoveu seu processo eleitoral, reconduzindo ao cargo de presidente o sergipano Humberto Gonzaga.

A nova diretoria é mesclada com conselheiros de várias partes do país. “Grande parte dos integrantes da diretoria permanece na equipe, com acréscimo de dois novos colaboradores, efetivando um trabalho de continuidade e empenho, para somar ao diálogo regional e nacional sobre educação. Ademais, posso afirmar que os dois dias de UNCME foram de vitórias, prestígio e valorização de autoridades, a exemplo da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas. Comprovando a credibilidade da entidade. Além do alto nível de palestras diversificadas com conselheiros empenhados em conduzir temáticas relevantes, como a efetivação do Fundeb como um direito constitucional”, frisou o presidente.

A governadora Fátima Bezerra foi enfática ao dizer que “falar em Fundeb, é falar do presente e do futuro. É o destino de milhões de crianças, de jovens, de homens e mulheres por esse país afora que precisa de acesso à creche, ao ensino fundamental, ao ensino médio”.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Encontro Nacional dos Conselheiros Municipais de Educação oportunizou também, a prestação de contas da UNCME referente ao ano de 2018. Os investimentos do ano de 2019, serão divulgados em 2020, no próximo evento em Sinop, no Mato Grosso. Ao final do evento, foi proferida ‘A Carta de Aracaju’, com o balanço geral das atividades desempenhadas no Encontro Nacional.

