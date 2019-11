Festa da padroeira de Santa Luzia do Itanhi acontece de 01 a 13 de dezembro

Com alegria convidamos você e sua família para participar da Festa de Santa Luzia, nossa excelsa Padroeira, de 01 a 13 de dezembro, com o tema: Batizados e enviados a Igreja de Cristo em missão no mundo.

Venha celebrar conosco esse momento de fé!

Rogai por nós, Santa Luzia!

Programação

DIA 01/12 (DOMINGO)

CELEBRANTE: Pe. Elesandro Mendonça Souza

ANIMAÇÃO: Coral Santa Cecília (Sede)

PATRONO: Famílias Porfirio e Souza

CONVIDADOS: Pastoral da Criança, Iam, Pastoral Catequese, Pastoral do Basmo, Prefeitura Municipal, Câmara Municipal.

DIA 02/12 (SEGUNDA-FEIRA)

CELEBRANTE: Pe. José Edvaldo Silva Santos

ANIMAÇÃO: Coral Santa Luzia (Sede)

PATRONO: Famílias Barbosa, Costa e Nunes

VISITA DA IMAGEM DE SANTA LUZIA: Retiro

CONVIDADOS: Equipe de Festa, Cursilho de Cristandade, Pastoral da Liturgia, E.M.E.F. Antônio Ribeiro Soutelo e E.M.E.I. Cinderela

DIA 03/12 (TERÇA-FEIRA)

CELEBRANTE: Pe. Carlos Alberto de Jesus Assunção

ANIMAÇÃO: Ministério Poço de Jacó (Crasto)

PATRONO: Famílias Leite, Teodósio e Rosa/Santana

VISITA DA IMAGEM DE SANTA LUZIA: Baltazar

CONVIDADOS: Escolas E.M.E.F. Reunidas, E.M.E.I. Sío do Pica Pau Amarelo, Comunidade Crasto

DIA 04/12 (QUARTA-FEIRA)

CELEBRANTE: Bispo Diocesano Dom Giovanni Crippa, IMC

ANIMAÇÃO: Ministério Filhos Amados (Sede)

VISITA DA IMAGEM DE SANTA LUZIA: Cleonice Alves

CONVIDADOS: Crismandos, Jovens, Catequistas e Pastoral do Dizimo.

DIA 05/12 (QUINTA-FEIRA)

CELEBRANTE: Pe. Diêgo de Souza Leite Ávila

ANIMAÇÃO: Coral Nossa Senhora Aparecida (Priapu I)

PATRONO: Famílias Matos e Dorea

VISITA DA IMAGEM DE SANTA LUZIA: Cajazeiras

CONVIDADOS: Comunidades: Pau Torto I, Pau Torto II, Taboa, Escolas: E.M.E.F. Vereador José Laudelino dos Santos, E.M.E.F. Senador Leite Neto, E.M.E.F. Nicolau Candido dos Santos.

DIA 06/12 (SEXTA-FEIRA)

CELEBRANTE: Pe. João Antônio da Silva Santos

ANIMAÇÃO: Coral Senhor do Bomfim (Cajazeiras)

PATRONO: Famílias Soutelo, Reis e Didier VISITA DA IMAGEM DE SANTA LUZIA: Pau Torto II

CONVIDADOS: Ministério de Coroinhas, Apostolado da Oração, Renovação Carismáca, Escolas E.M.E.F Edmar José da Cruz, E.M.E.F. Jessé da Silva Prado, Creche Valquíria Luíza C. Nascimento e Colégio Estadual Comendador Calazans Comunidades: Priapu II, Priapu I.

DIA 07/12 (SÁBADO)

CEBRANTE: Pe. Nivaldo Soares de Melo

ANIMA ÇÃO: Coral dos Jovens (Sede)

PATRONO: Famílias Cardoso, Caetano (In Memoriam) e Epifânio

VISITA DA IMAGEM DE SANTA LUZIA: Mocambo

CONVIDADOS: Terço dos Homens.

DIA 08/12 (DOMINGO)

CELEBRANTE: Pe. Humberto da Silva

ANIMAÇÃO: Coral Santa Luzia (Sede)

PATRONO: Famílias Pinto e Serafim

VISITA DA IMAGEM DE SANTA LUZIA: Piaçava

CONVIDADOS: Mãe Rainha e Legião de Maria.

DIA 09/12 (SEGUNDA-FEIRA)

CELEBRANTE: Pe. Iran Caetano de Andrade

ANIMAÇÃO: Coral São Francisco de Assis (Taboa)

PATRONO: Famílias Valério, Conceição e Cirilo

PATRONO: Famílias Matos e Dorea

VISITA DA IMAGEM DE SANTA LUZIA: Pedra Furada

CONVIDADOS: Escolas, E.M.E.F. Raimundo Costa de Menezes, E.M.E.F. Vereador Paulo Fernandes Ribeiro Soutelo , E.M.E.I. Casinha Feliz, Comunidades: Rua da Palha e São Gonçalo.

DIA 10/12 (TERÇA-FEIRA)

CELEBRANTE: Pe. Manoel Messias Dias Santos

ANIMAÇÃO: Coral Santa Luzia

PATRONO: Famílias Cruz, Muniz e Ribeiro

VISITA DA IMAGEM DE SANTA LUZIA: Bomfim

CONVIDADOS: Irmandade de São Benedito, Escolas,E.M.E.F. Paulo de Souza Vieira, E.M.E.F Edezio Souza Neris, E.M.E.F Idalina Maria da Costa Comunidades: Areia Branca, Feirinha e Gonçala.

DIA 11/12 (QUARTA-FEIRA)

CELEBRANTE: Pe. Cosme José de Andrade

ANIMAÇÃO: Ministério Filhos Amados (Sede)

PATRONO: Famílias Francisca, Santos e Jesus

VISITA DA IMAGEM DE SANTA LUZIA: Bom Viver

CONVIDADOS: Pastoral Familiar, E.M.E.I. Luiz Campos, E.M.E.F. Acrisio Cruz , E.M.E.F. José Vicente Alberto Dias, E.M.E.F. Adelson Silveira Lima, Comunidades: Piçarreia, Riacho do Marco, Murici, Cambuí e Campo de Nossa Senhora.

DIA 12/12 (QUINTA-FEIRA)

ANIMAÇÃO: Coral Santa Cecilia (Sede)

DIA 13/12 (SEXTA-FEIRA) DIA FESTIVO

10hrs –Missa solene presidida pelo Bispo Diocesano Exmo.Revm. Dom Giovanni Crippa, IMC.

ANIMAÇÃO: Coral de Santa Luzia (Sede) AVISOS

15hrs –Missa com as Comunidades presidida pelo Revmº Pe. João Eudson da Silva

CONVIDADOS: MECE’s, Filhos ausentes, Devotos de Santa Luzia, Escolas E.M.E.F. Argemiro Franklin do Amor, E.M.E.F. Padre Gaspar Lourenço, Comunidades: Mangabeira, Tapera/Coqueiro.

16:30 –Procissão e em seguida missa de encerramento presidida pelo Revm° Pe. Carlos Alberto de Jesus Assunção

Dia: 01 a 13/12- Quermesse | Dia:04/12- Crisma | Dia:07/12-Procissão dos Motoristas | Dia:07/12- Bazados às 10h.

