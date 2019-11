Governo entrega estudo para implantação de Unidade de Conservação do Parque Boacica

06/11/19 - 13:39:58

O prefeito recebeu o estudo de viabilidade que visa à preservação de sustentável da região

Na última terça-feira, 05, o Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ubirajara Barreto, acompanhado do Superintendente Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Ailton Rocha, entregou ao prefeito de Divina Pastora, Sylvio Cardoso, o estudo para implantação da Unidade de Conservação do Parque Municipal Boacica, com o objetivo de proteger área de mata atlântica e nascentes de mananciais dos rios da região.

Acompanhado do secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Bruno de Sá Araújo, e do secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Marcos André Lima, falou da importância da criação do parque para preservar o aquífero existente e o manancial da Mata Atlântica. “Nós sabemos que grande parte da água que a população consome vem da fonte do Padre e da fonte da Boacica, localizados na mata. Com a criação do parque, nós vamos criar mecanismos de preservação e manejos sustentáveis na região, evitando assim que façam construções ao redor e que joguem lixo. Com essas medidas o parque poderá receber incentivos fiscais do governo federal para que se torne um atrativo de lazer para os munícipes e turístico para quem desejar visitar”, explicou.

O superintendente da Serhma, Ailton Rocha, informou os próximos passos a serem tomados para concretizar a área como unidade de conservação ambiental. “Terá que ser realizado uma audiência pública, depois a publicação de decreto municipal, instalação do conselho gestor e elaboração de Plano de Manejo”, explicou.

Mata Boacica

O Patrimônio Ecológico de Sergipe, a Mata Boacica é constituído por um remanescente da Mata Atlântica, de aproximadamente 4,64 hectares, onde possui em seu seio duas nascentes principais: Fonte dos Padres e Fonte Boacica. Uma edificação rústica de 112 anos, fundada em 24 de fevereiro de 1901, e, ao longo de muito tempo vem saciando a sede dos moradores da pacata cidade. Possui exemplares de árvores como os ipês-amarelos, sucupiras, gameleiras, oitizeiros, mulungus, entre outras, e as belas e altíssimas uruçucas que exibem suas flores amarelo-ouro no mês de março e abril.

A área está situada na Região do Cotinguiba, pertence a Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe. A Fonte Boacica é um tanque público de uso doméstico e junto com a Fonte dos Padres são utilizadas pela DESO no abastecimento d’água à comunidade. A DESO utiliza uma vazão de aproximadamente 35,54m3/h das duas fontes.

Fonte e foto assessoria