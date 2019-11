Mais de 90% dos turistas aprovam Destino Sergipe

06/11/19 - 05:19:01

Pesquisa realizada pelo Instituto Dataplan mostra satisfação dos turistas pelos atrativos turísticos do estado

Uma pesquisa de opinião pública sobre o turismo em Sergipe, realizada pelo Instituto Dataplan e divulgada em 23 de outubro deste ano, apontou que os turistas que visitam Sergipe tem demonstrado satisfação ao vir ao estado. A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 17 de outubro, antes do vazamento de óleo chegar a Sergipe.

A amostra ouviu 420 turistas e abordou questões como permanência na cidade, motivo da viagem e nível de satisfação. Nesse quesito, 94,8% dos entrevistados disseram estar satisfeitos em conhecer Sergipe e 61% afirmaram já ter visitado o estado. Dentre os estados brasileiros, os que mais mandam visitantes, de acordo com a pesquisa, é a Bahia, Minas Gerais e São Paulo, além de turistas internacionais, como os uruguaios.

A pesquisa também buscou saber a primeira impressão que o estado causou nos turistas e se Sergipe atendeu as suas expectativas: 52,1% do público afirmou ter uma boa imagem do estado e 41,4% disse que a impressão foi ótima. Em relação as expectativas, 57,4% revelou terem sido plenamente atendidos e 60,2% declarou que o estado apresenta boa infraestrutura.

O secretário de Estado do Turismo e Comunicação, Sales Neto, declarou satisfação ao ver essa aprovação popular. “Esse resultado do destino Sergipe é fruto de um trabalho conjugado e realizado por todos. De um trade que se esforça e investe para receber o turista nos seus empreendimentos, da população que bem recebe nossos visitantes e também nosso, do poder público, tanto do âmbito estadual, quanto municipal, por meio da infraestrutura construída ao longo dos anos. Um outro ponto a ser tocado é o da segurança. Hoje, o turista se sente muito mais seguro, graças ao ágil trabalho realizado pela nossa polícia”, disse.

Boa repercussão

O setor turístico também ficou satisfeito com o resultado do estudo. O professor e chefe do Departamento de Turismo da Universidade Federal de Sergipe (DTUR/UFS), Denio Azevedo, por exemplo, comentou que o DTUR conta com trabalhos de conclusão de curso que apresentam o mesmo resultado da pesquisa da Dataplan, e explicou o porque desses resultados serem considerados positivos. “A gente tem algumas pesquisas internas no departamento que demonstram essa satisfação. Acho que isso é muito fruto da própria hospitalidade do sergipano, essa coisa do receber bem, dar informação”, declarou.

O professor ainda ressaltou os atrativos turísticos do estado. “Fora isso, a gente tem uma diversidade natural e cultural que é fantástica. Temos praias que eu costumo dizer que são bem democráticas, porque você ainda consegue em qualquer extensão dela levar sua cadeira, seu sombreiro, seu cooler, e consegue curtir com a família. A gente tem um cenário muito interessante de museus, como o Museu da Gente Sergipana, temos o Centro Cultural, os mercados e destinos bem consolidados como Canindé de São Francisco”, finalizou.

Fonte e foto assessoria