Ministro determina retorno do prefeito de Ilha das Flores

06/11/19 - 13:17:45

O pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SE) decidiu no último dia 15, cassar o mandato do prefeito de ilha das Flores, Christiano Rogério Rego Cavalcante e de Eleni Ferreira Lisboa.

Nesta quarta-feira (06), o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Sérgio Banhos, determinou o retorno ao cargo, do prefeito Christiano.

O prefeito Cristiano e a vice Eleni, foram acusados de abuso do poder econômico.